La manipolazioni di Genoveva Salmeron continueranno a essere al centro delle nuove puntate di Una vita in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna raccontano che la dark lady userà Aurelio Quesada per far ingelosire Felipe Alvarez Hermoso. Un piano che, però, non avrà il risultato sperato.

Una vita: Felipe prende la difesa di Natalia in tribunale

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in prima visione assoluta, raccontano che Felipe farà una spiazzante scoperta su Genoveva.

Tutto inizierà quando Marcos corromperà il diplomatico francese Pierre per denunciare Natalia con l'accusa di essere una spia al servizio dei tedeschi. In questo modo la sorella di Aurelio verrà estradata in Francia e sottoposta a un giudizio severissimo di un tribunale militare. Quesada verrà arrestata, tanto che Felipe deciderà di prendere la sua difesa in tribunale, visto che comincia a provare dei sentimenti nei suoi confronti. Per questo motivo l'avvocato inizierà ad avvicinarsi sempre di più ad Aurelio, all'oscuro che sia un complice di Genoveva.

L'avvocato scopre che Genoveva ha passato la notte con Aurelio

Nelle puntate spagnole di Una vita, Felipe riuscirà a trovare un modo per far scarcerare Natalia in cambio di un'ingente cauzione.

Alvarez Hermoso si recherà a casa di Aurelio per informarlo dell'importante novità riguardante sua sorella.

In questa circostanza, Genoveva deciderà di compiere uno scherzetto all'avvocato. La dark lady, infatti, si presenterà in vestaglia davanti all'ex marito, facendogli capire di aver trascorso la notte con Aurelio.

Una scena che infastidirà Felipe, il quale deciderà di abbandonare in fretta e furia l'abitazione, sebbene accetti di continuare a difendere Natalia dall'infamante accusa.

I tentativi di Salmeron di far ingelosire l'ex marito falliscono

Dall'altro canto, Aurelio non condividerà l'iniziativa di Genoveva, visto che avrebbe voluto che il loro legame restasse segreto ancora per qualche tempo. La dark lady, a questo punto, dichiarerà di volersi prendere gioco di Felipe. Tuttavia la cosa non piacerà affatto al messicano, in quanto in procinto di sposare Anabel.

In seguito, Genoveva si dichiarerà disposta a pagare la cauzione di Natalia per costringere Alvarez Hermoso a ritornare a casa sua. In questa circostanza il legale preciserà di non averla mai amata, tanto da dirle che è perfetta per stare con Aurelio, visto che entrambi sono delle pessime persone. Per questo motivo, i tentativi di Salmeron di far ingelosire l'ex marito cadranno nel vuoto, tanto che inizierà ad aumentare il suo senso di frustrazione.