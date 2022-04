Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Dato che la settimana di programmazione che va dal 25 al 29 aprile risulta essere l'ultima, le anticipazioni preannunciano episodi piuttosto interessanti. Dante, dopo il risveglio di Beatrice, deciderà di fare un passo indietro, sotterrando definitivamente la sete di potere che nutre verso Vittorio. La vedova Conti deciderà ugualmente di tenerlo a distanza, dato che ha perso la fiducia nei suoi confronti. Tuttavia, nonostante gli sforzi, la donna non riuscirà a nascondere una certa mestizia per la mancanza della persona di cui è innamorata.

Vittorio noterà la malinconia della cognata, capendo subito che è legata all'allontanamento da Dante. Pertanto deciderà di prendere in mano la situazione, affinché i due possano riappacificarsi.

Il Paradiso, puntate finali: Beatrice mantiene le distanze con Romagnoli

Nel corso delle ultime puntate della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, Dante dimostrerà di essere realmente innamorato di Beatrice, tanto da archiviare qualsiasi pretesa nei confronti di Conti. Romagnoli, difatti, rinuncerà all'acquisizione del marchio Paradiso, informando anche la cugina di non aver intenzione di continuare la guerra con Vittorio. Beatrice, nonostante il cambiamento di Dante, non vorrà dargli una seconda possibilità, certa che l'uomo abbia agito in malafede.

Il Paradiso delle Signore, episodi finali: Vittorio nota la tristezza della cognata

L'ultima settimana di programmazione de Il Paradiso delle Signore proseguirà con Beatrice convinta di aver fatto la scelta giusta. La donna, pur sforzandosi di tenere a distanza il suo ex, non riuscirà a recuperare del tutto il suo sorriso. Del resto anche lei era molto innamorata di Dante e non le sarà facile sopportare la distanza.

Vittorio, che conosce molto bene la cognata, non potrà non notare la malinconia della madre dei suoi nipoti. Pertanto penserà che sia giunto il momento di fare qualcosa per aiutarla.

Il Paradiso, anticipazioni sul finale: l'amore fra la vedova Conti e Romagnoli trionfa

Le anticipazioni riguardo al finale di stagione de Il Paradiso delle Signore svelano che Vittorio entrerà in gioco per far si che la cognata si riavvicini a Romagnoli.

L'uomo difatti comprenderà che, nonostante i dissapori passati, Dante sia realmente innamorato della cognata. Romagnoli e Beatrice riusciranno a riavvicinarsi, soprattutto grazie allo zampino di Conti, che sarà il loro cupido. Dunque per Dante e la vedova Conti ci sarà un lieto fine con il cambiamento di carattere di lui, che grazie all'amore diverrà una persona migliore.