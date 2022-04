Tante novità avverranno durante le puntate de Il Paradiso delle Signore previste tra il 18 e il 22 aprile su Rai 1. Gli spoiler della soap opera segnalano che Dante Romagnoli sarà pronto a cambiare in meglio per amore di Beatrice Conti. Ludovica Brancia, invece, verrà a sapere che la madre Flavia è partita da sola per l'America.

Il Paradiso delle signore, puntate 18-22 aprile: Ludovica scopre che la madre Flavia è partita da sola per l'America

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 18 a venerdì 22 aprile in prima visione tv annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Vittorio apparirà visibilmente preoccupato per sua cognata Beatrice. La contabile, infatti, entrerà in coma dopo essere rimasta coinvolta in un brutto incidente stradale. Il direttor Conti, a questo punto, informerà le "veneri" del grande magazzino milanese di aver chiamato un luminare al suo capezzale.

Intanto, ci saranno belle novità per Ludovica. Ferdinando, infatti, dichiarerà tutto il suo amore alla figlia di Flavia, che tuttavia apparirà in una difficile posizione con il fidanzato Marcello. A tal proposito, la giovane Brancia avrà intenzione di accompagnare la madre in America, dove sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Alla fine, la ragazza scoprirà che Flavia è partita da sola.

Umberto prende le distanze da Flora

Nelle puntate dal 18 al 22 aprile de Il Paradiso delle Signore, Dante deciderà di lottare per i sentimenti che prova per Beatrice. Per questa ragione, l'italo-americano avrà un duro confronto con Vittorio, dove gli confermerà di essere innamorato pazzo della contabile. Purtroppo, il direttore Conti non crederà alle parole del suo socio, in quanto sospetta che l'abbia usata solo per i suoi stratagemmi.

Flora, invece, crederà in un futuro roseo con Umberto dopo il bacio scambiato sulla porta di casa. Purtroppo il commendatore deciderà di dimostrare ad Adelaide di tenere ancora alla sua compagnia. La contessa pretenderà che Guarnieri scelga tra lei e la stilista del grande magazzino. Il padre di Marta, a questo punto, deciderà con la "morte nel cuore" di prendere le distanze dalla giovane Ravasi.

Dante rinuncia a tutto per il bene di Beatrice

In ospedale, le condizioni di Beatrice appariranno sempre più delicate. Vittorio, a questo punto, sarà costretto a cedere il marchio del grande magazzino a Dante a delle condizioni, che non ammetteranno repliche. Il direttore Conti avrà un crollo nervoso quando i medici non gli daranno buone notizie sulle condizioni della sua cognata. Dall'altra parte, Romagnoli riuscirà a raggiungere il capezzale di Beatrice e sembrerà disperato.

La paziente riaprirà gli occhi dopo giorni di coma. Dante, a questo punto, non perderà un attimo, sorprendendo la donna con una romantica dichiarazione d'amore. Più tardi, l'italo-americano si recherà a trovare Vittorio, facendogli una sorprendente richiesta. Romagnoli deciderà di rinunciare a tutto per il bene della Conti.