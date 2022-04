Molti colpi di scena avverranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 25 al 30 aprile su Canale 5. Le trame della soap opera rivelano che Thomas Forrester inizierà ad avere dei sospetti su Vinny Walker mentre Flo Fulton otterrà il perdono delle sorelle Logan.

Anticipazioni Beautiful puntate trasmesse da lunedì 25 a sabato 30 aprile

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse da lunedì 25 a sabato 30 aprile in prima visione sui teleschermi italiani rivelano che Thomas sospetterà che il suo amico Vinny possa aver manomesso il test del Dna per far risultare Liam il padre del bambino che attende Steffy.

Per questo motivo, il giovane non esiterà a mettere con le spalle al muro il suo amico.

Hope (Annika Noelle), nel frattempo, farà i conti con la nuova situazione, tanto da cercare un modo per affrontarla al meglio. Flo, invece, accuserà dei forti rimorsi di coscienza sugli errori commessi in passato davanti a Liam (Scott Clifton). Per finire, Thomas incalzerà Vinny, tanto da chiedergli se davvero ha falsificato il test di paternità di sua sorella Steffy.

Thomas sospetta che Vinny abbia falsificato il test di paternità di Steffy

Nelle puntate di Bold and Beautiful in programma nell'ultima settimana di aprile in televisione, Wyatt chiederà a Katie di perdonare Flo per il rapimento di Beth e di concederle la possibilità di tornare in famiglia.

Anche Fulton ammetterà di sentirsi isolata dalle sorelle Logan durante una chiacchierata con sua madre Shauna.

Liam, invece, cercherà di ottenere il perdono da sua moglie mentre Finn accetterà comunque di stare accanto a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) nonostante non sia il padre del bambino che attende.

Allo stesso tempo, Thomas sospetterà che il test di paternità di sua sorella sia stato falsificato da Vinny.

Le sorelle Logan concedono una seconda chance a Flo

Flo (Katrina Bowden) rivelerà a Shauna (Denise Richards) di avere voglia di frequentare le sorelle Logan. A tal proposito, Katie (Heather Tom) cercherà di convincere Brooke e Donna a perdonare la figlia del defunto fratello Storm, sebbene sia stata coinvolta nel rapimento della piccola Beth.

Ed ecco, che Wyatt farà in modo che le sorelle Logan si incontrino con la fidanzata. Il giovane Fuller, infatti, si augurerà che Flo venga finalmente perdonata dalle zie e quindi accolta in famiglia. Purtroppo Brooke apparirà la più diffidente nei confronti della Fulton jr per tutto quello che ha fatto passare alla figlia Hope e di conseguenza a tutte loro. Nonostante questo, la donna accetterà di dare una seconda chance alla nipote in ricordo del fratello Storm.