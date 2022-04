Fedez è tornato a casa: il marito di Chiara Ferragni è stato operato d'urgenza al San Raffaele di Milano per un tumore al pancreas. Dopo essere stato dimesso, il rapper milanese ha cominciato a postare, su Instagram, la sua quotidianità. Tra i vari commenti, però, un utente non ha gradito e ha attaccato duramente il 32enne.

Il precedente

Due settimane fa, Fedez ha fatto sapere ai suoi fan di essere venuto a conoscenza di un problema di salute. Grazie alla tempestività della diagnosi, il cantante ha avuto la possibilità di essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

In principio, il marito di Chiara Ferragni aveva ammesso di non riuscire a parlare della malattia di mancanza di lucidità. Tuttavia, appena possibile ne avrebbe parlato. La settimana dopo, lo stesso rapper milanese ha spiegato di essere stato operato d'urgenza per un tumore al pancreas. In un post, su Instagram, il diretto interessato ha rivelato di essere intervenuto in tempo. Poi, ha ringraziato tutta l'equipe che si è presa cura di lui.

L'accaduto

Una settimana dopo l'operazione all'ospedale San Raffaele di Milano, Fedez è stato dimesso. Il cantante milanese aveva confidato che tornare a casa per lui era come tornare a vivere. In effetti, da quando ha lasciato il nosocomio ed è tornato presso la sua abitazione, il 32enne è tornato a postare numerose stories.

L'intento dell'artista è quello di dare forza e sostegno a tutte le persone che si sono trovate nella sua situazione.

Tra i vari messaggi d'affetto, però, c'è anche chi non ha gradito. In particolare, un utente ha attaccato il marito di Chiara Ferragni: "Hai rotto. Non esisti solo tu con un tumore". Il commento di cattivo gusto non è passato inosservato al diretto interessato.

Di conseguenza, Fedez ha deciso di replicare all'utente: "Affermazione giusta". Poi, però, l'artista ha punzecchiato il suo hater: "Credo sia anche corretto dire che non esisti solo tu come testa di c... eppure...".

Chiara Ferragni organizzata una festa per il ritorno di Fedez

Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, Fedez è tornato a casa.

Per il suo rientro, la moglie Chiara Ferragni ha organizzato una piccola festa: ha fatto trovare al coniuge la casa tappezzata di palloncini e festoni.

Nei video mostrati, su Instagram, Fedez ha trovato la sua famiglia. Inoltre, i figli Leone e Vittoria non hanno lasciato un momento il papà. Fedez sui social non ha nascosto l'emozione di poter riabbracciare i figli e la moglie. Infine, lo stesso cantante ha confidato di voler cancellare presto dalla mente questa brutta esperienza. Al tempo stesso, però, il diretto interessato sente di essere stato un "miracolato".