Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera americana 'Beautiful', che racconta la vita, gli amori e le varie vicissitudini vissute nel corso degli anni da due famiglie dell'alta moda californiana, gli Spencer e i Forrester. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 25 al 30 aprile 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 13:40.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dubbi di Thomas in merito all'onesta di Vinny, sul dolore di Hope e Finn per il tradimento dei rispettivi coniugi e sulla riconciliazione tra Flo e le zie.

Ridge dà dei consigli a suo figlio Thomas

Le anticipazioni di Beautiful ci segnalano che Ridge chiederà al figlio di fidarsi del suo buonsenso e di non credere alle parole del suo amico Vinny. Nonostante i consigli del padre, Thomas non riuscirà a non pensare ad alcune frasi ambigue pronunciate dall'amico poche ore prima. In particolar modo, il fratello di Steffy sarà tormentato dall'atroce dubbio che Vinny abbia potuto falsificare il test di paternità, dato che è impiegato nel laboratorio in cui sono state effettuate le analisi. Col trascorrere del tempo, i dubbi di Thomas diventeranno sempre più concreti fino a spingerlo ad affrontare, faccia a faccia, l'amico.

Hope soffre per Liam

Hope e Finn si ritroveranno a parlare del tradimento subito da entrambi dai rispettivi partner, cercando un modo per poter affrontare l'amarezza dell'infedeltà nei migliori dei modi.

In particolar modo, i due giovani dovranno fare i conti con il risultato del test di paternità che afferma che Liam è il padre del figlio di Steffy. Il confronto con Finn non riuscirà ad alleggerire il morale di Hope che sarà costretta a trovare da sola la forza per andare avanti e a salvaguardare la sua famiglia. Nel frattempo, Steffy proseguirà tranquillamente la sua gravidanza, soffrendo moltissimo nel sapere che il figlio che aspetta non è di Finn ma del suo ex.

Wyatt chiede aiuto a Katie

Flo confiderà a Wyatt di soffrire moltissimo l'indifferenza delle sorelle Logan. Nel tentativo di farsi accettare dalla sua famiglia, la giovane incontrerà Liam e si scuserà con lui per tutti gli errori commessi in passato. Nel frattempo, Wyatt chiederà a Katie di perdonare Flo per aver partecipato al rapimento e alla finta adozione di Beth.

Più tardi, Flo si confiderà con Shauna rivelandole di sentirsi completamente esclusa dalle sue zie. Dopo varie riflessioni, Katie deciderà di dare una seconda chance alla nipote e lo comunicherà a Wyatt. Più tardi, Wyatt organizzerà un incontro fra Flo e le tre sorelle Logan nella speranza che loro riaccettino la fidanzata in famiglia. Katie e Donna perdoneranno quasi subito le malefatte della nipote, mentre Brooke si mostrerà più restia a lasciar correre tutto ciò che Flo ha fatto in passato ai danni di Hope. Alla fine, le tre sorelle Logan perdoneranno la nipote per amore del loro fratello Storm.