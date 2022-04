Tanti colpi di scena accadranno nel corso della terza puntata di Nero a metà 3, in programma il 18 aprile in prima serata sui teleschermi di Rai 1. La trama della fiction con protagonista l'attore Miguel Gobbo Diaz rivela che Carlo Guerrieri sospetterà che dietro l'omicidio di un giovane ladro si nasconde la mano di Pugliani. La storia tra Monica e Malik, invece, entrerà in crisi.

Anticipazioni Nero a metà 3, puntata 18 aprile: Carlo sospetta che dietro la morte di un ladro ci sia Pugliani

Le anticipazioni di Nero a metà 3, riguardanti la terza puntata che il pubblico avrà modo di seguire lunedì 18 aprile in prime time su Rai 1, segnalano tante novità.

Nel primo appuntamento dal titolo "Nei suoi panni", Carlo Guerrieri dovrà vedersela con un nuovo caso di omicidio. Difatti, un ladro verrà ucciso a sangue freddo sotto l'abitazione di Alba. Spartaco Mattei, a questo punto, rivelerà all'ispettore di conoscere l'identità della vittima.

Ben presto, Carlo inizierà a sospettare che il giovane ladro sia stato ucciso per colpa di Pugliani. Purtroppo il protagonista non potrà procederà all'arresto di quest'ultimo a causa dell'assenza di una prova regina. Per tale ragione, la squadra si getterà a capofitto per trovare indizi utili alla risoluzione del delicato caso. Tuttavia, l'omicidio di Suleyman apparirà molto più complesso e intrigato del previsto.

Il protagonista indaga sulla scomparsa di una professoressa

Nel secondo appuntamento di Nero a metà intitolato "Un uomo", in onda il 18 aprile, una classe liceale sarà in ansia per la scomparsa misteriosa della loro professoressa. Per questa ragione, gli alunni si recheranno in commissariato dove saranno ricevuti da Carlo Guerrieri.

Neanche a dirlo, il protagonista prenderà a cuore il caso, tanto da far partire immediatamente le indagini.

Inoltre, l'ispettore dovrà indagare sull'omicidio di un notaio, trovato privo di vita in una strada isolata di periferia. Inizialmente, gli inquirenti crederanno che l'uomo sia rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale, se la verità fosse ben altra.

Monica in crisi con Malik

Intanto, Alba (Rosa Diletta Rossi) si avvicinerà a Federico complice il mistero che si cela dietro la scomparsa di Clara. A tal proposito, i due ragazzi decideranno di approfondire la loro conoscenza, tanto da uscire insieme.

La situazione sentimentale di Monica, invece, entrerà in crisi. La donna, infatti, vorrebbe essere più considerata da Malik, se quest'ultimo non riuscisse ancora a vederla come sua fidanzata.

La fiction con l'attore Miguel Gobbo Diaz è trasmessa i lunedì su Rai 1 oppure in diretta streaming sulla piattaforma "Rai Play".