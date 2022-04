Proseguono i consueti appuntamenti con la soap italiana il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle ore 15:55. Nel corso dell'episodio del 14 aprile, non mancheranno i colpi di scena.

In particolare, i riflettori sono puntati su Dante Romagnoli e Vittorio Conti. Quest'ultimo, da quando è stato costretto a condividere la proprietà del magazzino con il suo acerrimo nemico, si sente sotto forte pressione; pertanto chiederà aiuto all'amico Roberto. Inoltre, continuano gli inganni di Flavia Brancia, la quale vorrebbe far allontanare sua figlia Ludovica dal giovane barista Marcello Barbieri, facendola invece avvicinare al ricco Torrebruna.

Torrebruna offre di pagare l'operazione di Flavia

Flavia Brancia continua a ingannare tutti, per i suoi scopi. Con l'aiuto di Fiorenza, fa sapere a Ferdinando Torrebruna che è gravemente malata. Ovviamente il suo intento è quello di far sì che quest'ultimo si avvicini sempre di più a sua figlia Ludovica. Il giovane imprenditore, dopo essere venuto a conoscenza dello stato di salute della donna, vuole impressionare la giovane Venere e si offre di pagare le spese necessarie per l'intervento di cui necessita la madre, in una rinomata clinica negli Stati Uniti.

Flavia ovviamente non intende rifiutare. Sarebbe un'occasione per far rimanere soli sua figlia e l'affascinante imprenditore. Pertanto accetta la sua generosissima offerta ad una condizione: che Ludovica venga tenuta all'oscuro di tutto.

Purtroppo, però, ormai è tardi perché la ragazza è già a conoscenza della verità.

Il direttore del Paradiso sospetta di Dante Romagnoli

Nel contempo, la situazione all'interno del magazzino si fa sempre più tesa. Da quando Dante Romagnoli ha sottratto con l'inganno le quote del negozio a Umberto Guarnieri, non fa altro che ostacolare e sabotare gli eventi organizzati dal direttore del Paradiso, per cercare di ferirlo.

Ultimamente, in particolare, ha iniziato anche a comportarsi in modo alquanto strano, destando i sospetti di Vittorio Conti. Quest'ultimo, quindi, si rivolge al suo amico Roberto, con la speranza che possa aiutarlo a capire meglio che cosa sta nascondendo il suo socio.

Vittorio non può neanche lontanamente immaginare quali siano le intenzioni di Dante. Quest'ultimo ha acquistato diversi negozi oltreoceano e ha intenzione di aprirli utilizzando il marchio del Paradiso.