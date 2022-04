Proseguono gli appuntamenti pomeridiani con la soap italiana Il Paradiso delle Signore, giunta alla sua sesta stagione. Le puntate vanno in onda dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:55 su Rai 1. Durante l'episodio del 13 aprile, non mancheranno i colpi di scena. In particolare, Flora Ravasi si sentirà molto turbata per il rapporto teso con Adelaide e con Umberto.

Tutto è bene quel che finisce bene al Paradiso delle Signore

Il giovane Salvatore Amato è alle prese con l'organizzazione della proposta di matrimonio a sorpresa per Anna Imbriani. Con la complicità di Marcello, il suo futuro testimone di nozze, Salvo pensa a ogni minimo dettaglio per far sì che sia tutto perfetto.

Purtroppo, però, accade uno spiacevole imprevisto: l'anello di fidanzamento viene perso.

Dopo tanta disperazione, Salvo non si darà per vinto e farà di tutto affinché la situazione venga risolta. Fortunatamente nel giro di poche ore riuscirà a ritrovare l'anello da consegnare alla sua amata Anna.

Rapporti tesi fra Flora e Umberto al Paradiso delle Signore

Nel contempo, Flora Ravasi è sempre più turbata in seguito a quanto accaduto recentemente. La contessa Adelaide ha cercato di stuzzicarla, in ogni modo, a causa degli orecchini che ha ricevuto in dono dal commendatore Umberto. Dopo aver tenuto per sé l'accaduto, adesso la giovane stilista sente la necessità di confidarsi con una sua amica fidata e sceglie Ludovica.

Quando Guarnieri viene a saperlo, si arrabbia moltissimo con Flora, poiché secondo lui avrebbe dovuto mantenere la situazione segreta.

Il commendatore non ha intenzione di finire sulla bocca di tutti. Un uomo distinto come lui, farebbe una figuraccia, se solo la giovane Brancia si facesse sfuggire questa notizia. Pertanto, il rapporto tra la giovane stilista e Guarnieri si fa teso.

Ludovica dice al fidanzato che Flavia non è malata

Intanto, Ludovica cerca di mantenere il gioco a sua madre e nasconde la verità al suo fidanzato Marcello. Gli rivela che Flavia ha una grave malattia e che necessita di un'ingente somma di denaro per l'intervento di cui necessita. Pertanto, non riuscendo a sostenere la spesa richiesta, il giovane barista si sente totalmente impotente.

In un secondo momento, però, la giovane Brancia non ce la fa più a nascondere la verità al suo amato Barbieri e gli rivela che si tratta soltanto di una messa in scena e che sua madre, in realtà, non è malata.

Infine, Dante Romagnoli prosegue con i suoi piani. Ha intenzione di espandersi negli Usa e di fare investimenti per acquistare dei negozi da aprire con il marchio del Paradiso anche oltreoceano. Ovviamente sta agendo alle spalle del direttore Vittorio Conti. Quest'ultimo, se solo venisse a scoprire cosa stia combinando il suo socio, non reagirebbe affatto bene. Beatrice, intanto, inizia a sospettare che l'imprenditore italo-americano possa nasconderle qualcosa.