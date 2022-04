Il Paradiso delle Signore si sta ormai avviando alle sue battute finali. La sesta stagione della soap si sta rivelando, senza ombra di dubbio, molto interessante e tante situazioni stanno venendo a galla. Nel corso delle puntate che andranno dal 25 al 29 aprile, Gemma ricatterà Stefania dopo aver scoperto che quest'ultima ha una relazione con Marco e che dunque è stata proprio lei a causare la fine del suo fidanzamento con di Sant'Erasmo. La giovane Colombo dovrà scegliere se continuare la sua relazione con Marco o se salvare la madre da quello che potrebbe essere un brutto destino.

La figlia di Veronica è infatti a conoscenza della verità sul passato di Gloria e potrebbe svelarlo mettendo la donna in serio pericolo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore al 29 aprile: Flora annuncia di aver trovato lavoro in America

La puntata de Il Paradiso delle Signore di lunedì 25 aprile si aprirà con Gemma e le sue minacce nei confronti Stefania. Per la figlia di Gloria sarà infatti tutto molto chiaro adesso. La giovane dirà alla figlia di Ezio che gliela farà pagare. Intanto Beatrice starà meglio ed uscirà dall'ospedale. Vittorio si offrirà di farla stare a casa sua per prendersi cura di lei. Agnese e Armando si avvicineranno alla piccola Irene. La bambina inizierà ad affezionarsi alla mamma di Salvatore.

Per Flora arriverà il momento di prendersi una rivincita su Adelaide. La giovane stilista annuncia infatti di aver trovato lavoro in America.

Gemma metterà Stefania davanti ad una scelta. La ragazza dovrà decidere se proseguire la sua storia con Marco o se salvare Gloria. Ludovica scoprirà che Marcello ha lasciato il suo ruolo al Circolo.

Proseguiranno le messe in onda con la puntata del 26 aprile, dove la figlia di Gloria, in totale panico per il ricatto messo in atto da Gemma, si confiderà con Irene. In seguito, Stefania prenderà la decisone di lasciare Marco per proteggere sua madre. Marco invece, starà meditando di fidanzarsi ufficialmente con la giornalista.

Marcello vorrà lasciare Ludovica.

Spoiler Il paradiso delle Signore 6 dal 25 al 29 aprile: Marco fa la proposta di fidanzamento a Stefania

La messa in onda della puntata 158 de Il Paradiso delle Signore, vedrà una Stefania sempre più confusa dopo aver subito il ricatto della figlia di Veronica. Marcello lascerà Ludovica e quest'ultima troverà conforto tra le braccia di Ferdinando. Anche Umberto si separerà da Adelaide per correre da Flora. L'appuntamento del 28 aprile mostrerà Marco alle prese con la consegna dell'anello di fidanzamento alla sua amata. Per il bene della madre però, la ragazza sarà costretta a rifiutarlo. Irene cambierà idea e affermerà di essere pronta a vivere a Milano. Durante l'ultimo appuntamento della stagione, Salvo e Anna convoleranno a nozze.

Il Paradiso resterà chiuso per l'occasione. Ludovica e Marcello si appresteranno a partire, ma proprio mentre staranno per farlo, Marcello cercherà di tornare dalla giovane Brancia più innamorato che mai.