Nella soap opera di successo Il Paradiso delle signore che a settembre debutterà con le tanto attese vicende della settima stagione, continuano a esserci parecchie novità in grado di far rimanere i telespettatori affezionati con il fiato sospeso. Nel corso della puntata in programma su Rai 1 il 22 aprile 2022, a sorpresa la signora Flavia Brancia di Montalto (Magdalena Grochowska) se ne andrà via dalla città senza avvisare la figlia Ludovica (Giulia Arena) con cui avrebbe dovuto affrontare proprio il viaggio alla volta degli Stati Uniti, con la scusa di doversi sottoporre a un intervento le cui spese saranno coperte da Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco).

Spoiler Il Paradiso delle signore, episodio del 22 aprile: Flavia parte senza la figlia, Flora fa sapere a Umberto di volersi trasferire all’estero

Dalle anticipazioni su ciò che accadrà nel centocinquantacinquesimo episodio dell’appassionante Serie TV in onda sul piccolo schermo venerdì 22 aprile come sempre dalle ore 15:55 circa, si evince che per cominciare Ludovica apprenderà che sua madre Flavia non si trova più nel capoluogo lombardo poiché si è trasferita negli Stati Uniti in solitaria senza alcun preavviso, nonostante lei si fosse offerta di accompagnarla.

Intanto Flora (Lucrezia Massari) prenderà la sua decisione definitiva, dopo aver avuto tutto il tempo possibile per riflettere in merito alla proposta lavorativa che non si aspettava di ricevere dall’estero: la figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi) a questo punto non perderà tempo per mettere al corrente il commendatore Umberto (Roberto Farnesi) della sua imminente partenza.

Gemma sospetta del rapporto tra Stefania e Marco, Dante rinuncia a ciò che ha ottenuto per amore di Beatrice

Successivamente Stefania (Grace Ambrose) e Marco (Moisé Curia) dopo aver smesso di reprimere ciò che provano continueranno a viversi la loro storia d’amore, e Gemma (Gaia Bavaro) inizierà a nutrire dei sospetti sul rapporto tra il suo ex fidanzato e la sua sorellastra: purtroppo gli spoiler raccontano che la figlia di Veronica (Valentina Bartolo) presto si renderà conto dell’amara verità, cioè che il nipote della contessa Adelaide (Vanessa Gravina) l’ha lasciata per essersi innamorato della giovane Colombo.

Per concludere Dante (Luca Bastianello) dopo aver dichiarato il suo amore a Beatrice (Caterina Bertoni), farà una comunicazione del tutto inaspettata al suo socio e peggior nemico Vittorio (Alessandro Tersigni): quest’ultimo apprenderà che Romagnoli ha deciso di rinunciare a tutto ciò che è riuscito a ottenere fino a ora.