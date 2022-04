La serie televisiva Il Paradiso delle signore prosegue la sua consueta messa in onda, nella fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:55 circa. Nel corso della puntata che occuperà il piccolo schermo il 21 aprile 2022, non appena Beatrice Conti (Caterina Bertoni) sarà fuori pericolo di vita, a seguito del terribile incidente stradale avuto e del ricovero in ospedale, Dante Romagnoli (Luca Bastianello) non perderà tempo per dirle di amarla.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, 21 aprile: Marcello vuole abbandonare il ruolo di vicedirettore del Circolo

Gli spoiler del 154esimo episodio dello sceneggiato, in programmazione sulla prima rete dell’ammiraglia Rai giovedì 21 aprile, raccontano che ci saranno cambiamenti in vista per Sofia (Giulia Chiaramonte), dato che annuncerà a Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) di essere in procinto di smettere di lavorare in Caffetteria per recarsi a Firenze.

A proposito di Barbieri, invece, sarà intenzionato ad abbandonare il ruolo di vicedirettore del Circolo. Informerà Armando (Pietro Genuardi) di aver preso la sua decisione per il fatto di sentirsi inadeguato. Tuttavia deciderà di non dire ancora nulla alla fidanzata Ludovica (Giulia Arena).

Adelaide mette in guardia Gemma da Marco, Dante dichiara il suo amore a Beatrice

Intanto Adelaide (Vanessa Gravina) metterà in guardia Gemma (Gaia Bavaro) da suo nipote Marco (Moisé Curia). La figlia di Veronica (Valentina Bartolo) continuerà a seguire il suo cuore, dato che sarà sempre più decisa a riavere al suo fianco l'ex fidanzato, nonostante lui abbia messo la parola fine alla loro relazione, rifiutandosi quindi di ascoltare i consigli della contessa di Sant’Erasmo.

Nel contempo la stilista Flora (Giulia Vecchio), dopo aver ricevuto una proposta di lavoro dagli Stati Uniti tramite una chiamata telefonica del tutto inaspettata, arriverà a prendere in considerazione l’idea di lasciare il Paradiso. Per la figlia del defunto Achille Ravasi (Roberto Alpi) potrebbe essere un modo per allontanarsi in maniera definitiva dal commendatore Umberto (Roberto Farnesi).

Infine i famigliari di Beatrice riceveranno finalmente delle buone notizie sulle condizioni di salute della donna, infatti si risveglierà dal coma e sarà fuori pericolo. Dante coglierà subito l’occasione per dichiarare i suoi sentimenti alla contabile del lussuoso negozio.