Una nuova settimana con Il Paradiso delle Signore sta per cominciare. La soap, che tra poche settimane si fermerà per la conseguita pausa estiva, sta diventando sempre più intrigante per i telespettatori. Tra le trame che hanno colpito il pubblico c'è sicuramente il triangolo amoroso tra Stefania, Marco e Gemma. Il nipote di Adelaide infatti, non è riuscito più a nascondere i suoi sentimenti per Stefania e ha baciato la ragazza. Flora e Umberto sono fino ad ora riusciti a nascondere l'interesse che provano l'uno per l'altra. La contessa però, inizierà ben presto a nutrire dei sospetti.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore del 4 aprile: Adelaide nota gli orecchini indossati da Flora

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore del 4 aprile vedrà al centro dell'attenzione Adelaide, Umberto e Flora. La Contessa, da attenta osservatrice non potrà fare a meno di notare la tristezza della Ravasi. Adelaide però, crederà che lo stato d'animo della ragazza sia legato all'imminente arrivo della festa del papà. Secondo la zia di Marco infatti, per la donna potrebbe non essere facile affrontare questa giornata, visto che Flora è orfana di padre. Adelaide prenderà così la decisione di invitare Flora ad unirsi con lei e Umberto in un viaggio per Parigi. La Contessa vorrà consegnare di persone degli abiti comprati alla piccola Margherita insieme al Commendatore.

Flora sarà in forte imbarazzo per questa richiesta, visto il rapporto che intercorre tra le e Umberto. La donna così rifiuterà e chiederà al Commendatore di non assecondare questa richiesta. La Contessa però, noterà poco dopo gli orecchini che indossa la stilista e prenderanno il via i primi sospetti riguardo ad una possibile relazione tra la Ravasi e Umberto

Spoiler Il Paradiso delle Signore del 4 aprile: Stefania nasconde a tutti di aver baciato Marco

Flora confesserà a Ludovica di provare dei sentimenti per Umberto.

La Brancia consiglierà alla stiliste di andare di via da Villa Guarnieri. Nel frattempo però, la Contessa inizierà a trovare delle prove che potrebbero dare conferma ai suoi sospetti. Durante l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore del 4 aprile, Stefania deciderà di continuare a mantenere segreto il bacio che si è scambiato con Marco.

La situazione sarà infatti già molto complicata e rivelare quello che c'è stato con Di Sant'Erasmo potrebbe essere un brutto colpo per Gemma.

La relazione sentimentale tra Romagnoli e Beatrice procederà invece a gonfie vele. Serena sarà incuriosita da Dante e inizierà a chiedere alla madre qualche informazione in più su di lui. Vittorio invece, nonostante non approvi questa relazione, sarà ben contento di poter trascorre più tempo con Beatrice.