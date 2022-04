Continua su Rai 1 l'appuntamento con la serie tv italiana Il Paradiso delle Signore, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 18 a venerdì 22 aprile, Beatrice sarà in coma e sia Vittorio che Dante saranno preoccupati per le sue condizioni di salute.

Intanto Flora ragionerà su un'offerta di lavoro ricevuta dall'America, mentre Gemma scoprirà la relazione tra Stefania e Marco.

Ferdinando dichiara i propri sentimenti a Ludovica

Nella puntata di Il Paradiso delle signore di lunedì 18 aprile, Beatrice sarà in coma e Vittorio comunicherà a tutti i dipendenti del Paradiso che si rivolgerà ad un professionista per curarla.

Intanto Ferdinando dichiarerà i propri sentimenti a Ludovica, con la ragazza che avrà più di una discussione con Marcello. Inoltre Flora si aspetterà di stare insieme ad Umberto, ma l'uomo ha intenzione di far comprendere ad Adelaide che tiene a lei nonostante tutto. Dante invece dirà a Conti che ama Beatrice e che è suo diritto aiutarla, ma l'uomo non crederà alle sue parole.

Nell'episodio di martedì 19 aprile, Marco consegnerà un biglietto a Stefania in cui è riportato che ogni sera alle 7 e mezza la attenderà in piazza. Gemma nel frattempo crederà di poter tornare insieme al Sant'Erasmo. Nel frattempo Adelaide porrà un ultimatum ad Umberto. In tutto questo Fiorenza e Flavia saranno in difficoltà visto che Ludovica vuole andare insieme alla madre in America, mentre Beatrice sarà ancora in gravi condizioni e Vittorio acconsentirà a cedere il marchio del Paradiso a Romagnoli.

Sofia lascerà presto la caffetteria

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 20 aprile, Gemma sarà certa di riconquistare Marco. Intanto Vittorio starà sempre più male dopo che i medici non gli daranno buone notizie su Beatrice, ma pure Dante sarà disperato per le sue condizioni. Inoltre Flora sarà davanti ad un bivio, dopo che riceverà una telefonata inattesa.

Gloria invece spronerà Stefania a lottare per avere al suo fianco Marco ed opterà per incontrarlo. Tra i due scoppierà la passione.

Nella puntata di giovedì 21 aprile, Sofia annuncerà che presto andrà via dalla caffetteria. Nel frattempo Marcello racconterà ad Armando che ha deciso di non voler più essere vicedirettore del Circolo, in quanto non si sente più a suo agio.

Il problema è che non ha il coraggio di dirlo a Ludovica. In tutto questo Gemma non si renderà conto che non tornerà più con Marco, mentre Flora ragionerà sulla proposta di lavoro pervenuta dall'America. Tra le altre cose Beatrice finalmente si sveglierà e Dante le confesserà di amarla.

Ludovica scopre che Flavia è andata da sola in America

In base agli spoiler di venerdì 22 aprile, Ludovica apprenderà che la madre è andata da sola in America. Intanto Stefania e Marco tenteranno di tenere segreta la loro relazione, ma Gemma si renderà conto della loro vicinanza e scoprirà tutto. Infine Dante si recherà da Vittorio e con suo grande stupore gli annuncerà che non proseguirà più nessuna iniziativa contro di lui, pur di stare insieme a Beatrice.