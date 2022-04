Si avvicinano le puntate conclusive della sesta stagione della soap opera Il Paradiso delle signore. Gli spoiler degli episodi in onda su Rai 1 da lunedì 25 a venerdì 29 aprile 2022, rivelano che Salvatore Amato e Anna Imbriani finalmente si sposeranno, Marcello Barbieri invece troverà il coraggio di lasciare Ludovica Brancia di Montalto.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore fino al 29 aprile: Gemma ricatta Stefania, Salvatore e Anna si sposano

Nelle puntate della serie tv in programmazione dal 25 al 29 aprile, Gemma affronterà Stefania dopo aver appreso che ha una relazione con Marco e la costringerà a scegliere sua madre Gloria e il suo fidanzato.

A questo punto la giovane Colombo si sfogherà con Irene, facendole sapere di essere stata ricattata dalla giovane Zanatta. Dopo aver riflettuto la figlia di Ezio sarà decisa a rinunciare ad avere al suo fianco Marco, che nel frattempo è però intenzionato a farle una proposta di fidanzamento. Dopo aver ricevuto l’anello, Stefania sarà sempre più decisa a proteggere madre, un sacrificio che non passerà di certo inosservato alla stessa: la capo commessa infatti, quando vedrà la figlia soffrire, non perderà tempo per spingere Marco a darsi una mossa.

Intanto la piccola Irene renderà felicissimi la madre Anna, Salvatore e la nonna acquisita Agnese, quando annuncerà di aver deciso di vivere a Milano.

A questo punto ci saranno le nozze del giovane Amato e Anna: al lieto evento ci sarà un ricongiungimento tra Stefania e Marco.

Umberto lascia Adelaide per viversi la storia con Flora, Marcello vuole riconquistare Ludovica

Successivamente, appena Beatrice uscirà dall’ospedale, il cognato Vittorio la inviterà ad alloggiare nella sua abitazione in maniera momentanea.

La madre di Serena si riavvicinerà a Dante quando lui le dirà di aver rinunciato all’acquisizione del marchio del Paradiso: in realtà quest’ultimo farà pace con la contabile per merito dell’intervento di Conti, dopo aver chiesto scusa ai dipendenti del circolo.

Flora poco prima di partire per gli Usa verrà fermata da Umberto, che le dirà di aver lasciato Adelaide per viversi la loro storia: il commendatore dimostrerà di essere veramente innamorato della giovane Ravasi visto che addirittura sarà disposto ad andarsene via da Villa Guarnieri.

Intanto Dante farà riavere alla contessa di Sant’Erasmo le quote del magazzino, senza sapere che la donna vuole vendicarsi del cognato.

Intanto Ludovica apprenderà che Marcello ha dato le dimissioni dal Paradiso, ben presto quest’ultimo mettere la parola fine alla sua relazione con la giovane Brancia di Montalto, che si farà confortare subito da Ferdinando. L’armatore approfitterà dell’occasione per proporre alla figlia di Flavia di fare un viaggio in Grecia con lui: proprio quando Ludovica e Torrebruna saranno in procinto di partire, però Marcello raggiungerà la sua ex con l’obiettivo di riconquistarla.