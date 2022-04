Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con la soap Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. La serie si ispira vagamente all'omonimo romanzo dello scrittore francese Zola e, sin da subito, ha riscosso un enorme successo. Infatti, grazie al grande seguito ottenuto, la produzione ha già riconfermato la settima stagione. Ci si avvicina, pian piano, al finale della sesta stagione e i colpi di scena si fanno sempre più interessanti. In particolare, sembra che per l'ultima puntata, i telespettatori resteranno con il fiato sospeso.

Ultima puntata de il Paradiso delle Signore, messa in onda

L'ultima puntata de il Paradiso delle Signore corrisponde con la numero 160 e andrà in onda il 29 aprile. Fortunatamente, però, sono già previste le riprese per la nuova stagione e i telespettatori non dovranno attendere troppo a lungo prima di scoprire che cos'altro accadrà ai personaggi principali. Soprattutto, saranno intenzionati a scoprire chi di loro lascerà Milano per intraprendere una nuova vita e per inseguire i propri sogni.

Il finale di stagione prevede tanti colpi di scena inattesi. L'attenzione è posta, in particolare, su Marco Di Sant'Erasmo e Stefania Colombo. I due riusciranno a vivere il loro amore liberamente? Inoltre, sembra che potranno esserci dei risvolti interessanti per quanto riguarda le sorti dell'amato magazzino di Vittorio Conti.

Amori che scoppiano al Paradiso delle Signore

L'ultima puntata de il Paradiso delle Signore coincide con il giorno delle nozze di Anna e Salvo. Dopo tantissimi ostacoli incontrati, finalmente i due riescono a coronare il loro amore, in vista di un futuro sereno insieme. D'altro canto, però, non tutte le coppie sembrano vivere un momento sereno.

Ad esempio, Stefania Colombo sembra intenzionata a rinunciare al suo amato Marco Di Sant'Erasmo per il bene di sua madre Gloria. Quest'ultima, cerca in ogni modo di convincere sua figlia a non allontanarsi da lui. Purtroppo, però, la giovane Venere sembra essere irremovibile. Pertanto, sceglie di dare un consiglio al giovane giornalista, con la speranza che possano vivere la loro relazione senza problemi.

Dopodiché, va subito a costituirsi.

Una nuova vita per i personaggi del Paradiso delle Signore

Intanto, Ludovica Brancia sceglie di partire con Ferdinando Torrebruna. Proprio mentre sono in procinto di mettersi in viaggio, Marcello Barbieri fa un ultimo tentativo per riconquistare la sua amata. Purtroppo, però, accade uno spiacevole imprevisto. Invece, Marco riesce finalmente a raggiungere Stefania in occasione del matrimonio di Anna e Salvo. E nel loro caso, l'amore trionfa.

Infine, Dante Romagnoli è davvero intenzionato a rinunciare a tutto. Pertanto, restituisce le sue quote del Paradiso alla contessa Adelaide, ignaro del fatto che quest'ultima stia vivendo un momento di crisi con il Commendatore Umberto Guarnieri. Soprattutto, non sa che la donna sta architettando una vendetta nei confronti di quest'ultimo.