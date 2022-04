La mamma di Blind, Valerica Rujan ha rilasciato una nuova intervista a Donna Pop. La donna è tornata a raccontare la sua verità sull'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi. Come spiegato da Rujan, il figlio starebbe buttando fango sulla famiglia solo ed esclusivamente per trarre dei vantaggi a livello mediatico.

Le precedenti dichiarazioni

Intervistata dal Corriere, la signora Valerica Rujan aveva spiegato di avere citato in tribunale Blind. Il motivo? La donna aveva chiesto al ragazzo il mantenimento per il figlio minore visto che il 22enne era riuscito ad ottenere popolarità.

La donna senza giri di parole aveva sostenuto che il figlio diceva menzogne all'Isola dei Famosi. A tal proposito la diretta interessata aveva rivelato di vivere in un appartamento di proprietà dell'Ater e per andare avanti riceve un sussidio.

La nuova intervista

Valerica Rujan è tornata a parlare del rapporto complicato con il figlio. La diretta interessata ha rivelato che Blind sta dichiarando delle cose non veritiere sulla famiglia: "Sta buttando fango su tutti per i propri interessi". A detta della donna, il concorrente dell'Isola dei Famosi se vuole realmente mettersi a nudo dovrebbe cominciare a dire come stanno davvero le cose.

Valerica ha precisato di non vedere il 22enne da un anno. A quanto pare Blind non avrebbe più contatti neanche con il fratello di 15 anni dallo scorso agosto.

Inoltre, il rapper non vedrebbe e sentirebbe da tempo neanche le altre due sorelle. La donna ha fatto sapere che l'attuale naufrago ha abbandonato il cane - un pitbull - da due anni a casa sua.

Perché Blind è stato trascinato in tribunale dalla mamma?

Nel corso dell'intervista la mamma di Blind ha spiegato perché ha portato in tribunale il figlio.

La donna ha confidato di avere chiesto un aiuto economico in attesa che il padre non faccia il suo dovere con il figlio minore. Stando a quanto riferito da Valerica, il 22enne non avrebbe accettato la richiesta della madre: "Ha detto che posso vivere con 600€ mensili". La donna, però, ha ricordato che sono in tre: lei, il figlio 15enne e il cane abbandonato dal rapper.

Rujan ha sostenuto di avere tutte le porte rotte in casa per colpa degli scatti di rabbia di Blind. Non solo, la diretta interessata ha rivelato di essere stata pesantemente insultata dal figlio: "Mi diceva succhiami il c..."

A quel punto Valerica ha confidato: "Continuo ad andare alla Caritas non me ne vergogno, ma fa male vedere lui che veste Gucci e il fratello veste quello che riesco a trovare alla Caritas".

Infine, la mamma di Blind ha sostenuto che il figlio non è andato a trovarla neanche quando si trovava in ospedale ad agosto.