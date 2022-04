La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è iniziata solamente da due settimane e, nonostante il poco tempo trascorso, alcuni naufraghi hanno già dimostrato la propria determinazione e il desiderio di voler vincere a tutti i costi, prendendo molto sul serio il gioco. Tra questi certamente vi è Laura Maddaloni, moglie di Clemente Russo, la quale non ha preso bene la nomination ricevuta da Nicolas Vaporidis durante la puntata del 28 marzo 2022. La donna ha accusato Lory Del Santo di aver convinto l’attore e Vaporidis a votarla, come poi è accaduto.

Gli strascichi delle nomination si sono poi nuovamente palesati nella puntata di giovedì 31 marzo, durante la quale un fuorionda ha colto Maddaloni usare parole pesanti nei riguardi di Lory Del Santo.

Scontro fuorionda tra Lory e Laura

Tutto è iniziato dalla nomination avvenuta durante la puntata del 28 marzo dell'Isola Dei Famosi 2022, quando Nicolas ha “nominato” i coniugi Clemente e Laura. Secondo quest'ultima alcuni naufraghi le hanno detto che Lory del Santo avrebbe convinto Vaporidis a non nominare lei e il suo fidanzato Marco, ma bensì di nominare Laura e Clemente.

Durante un fuorionda all’Isola dei Famosi, andato in onda durante la puntata del 31 marzo, Laura ha iniziato a inveire contro i concorrenti riuniti nella Palapa dicendo che tutti dovevano mostrare il coraggio di parlare apertamente dell'atteggiamento di Lory.

La moglie di Clemente ha detto di non voler passare per la pazza urlatrice di turno, ma di volere che la verità venga fuori. Rivolgendosi a Lory, Laura ha detto: "Lo sta confessando… confessa che è andata dagli altri a dire di nominarci. Blind non si inventa cavolate, è un ragazzo di 20 anni, non posso accettare questa cosa".

Maddaloni ha poi affermato che per lei va bene andare in nomination, ma non si trova d'accordo con questo gioco che reputa di cattivo gusto. Lo sfogo di Laura non si è placato e sempre durante il furionda la moglie di Clemente Russo ha pronunciato una frase sibillina, rivolgendosi a Lory: “Tutto quello che hai passato non ti è servito a niente”.

Non è chiaro precisamente a cosa si riferissero le sue parole, che comunque hanno fatto discutere sui social.

Sentendo queste parole, Clemente ha immediatamente dato un colpo alla gamba di sua moglie, quasi a intimarle di smetterla, visto che stava esagerando.

Isola dei famosi, si attende la prossima eliminazione

Nella scorsa puntata dell'Isola dei Famosi sono finite al televoto tre coppie: Jeremias e suo padre Gustavo Rodriguez, Lory Del Santo e il suo compagno Marco Cuculo e infine la coppia formata da Blind e Roberta Morise.

Nelle prossime ore il pubblico scoprirà quale sarà la coppia eliminata dal reality.