Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dall'11 al 15 aprile saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Bianca, sempre più presa dalle sfide della web challenge, prenderà di mira Viola e comincerà a comportarsi in maniera sgarbata con i suoi familiari. Ferri e Lara, forti delle debolezze di Petrone, cominceranno a ricattarla. A sorpresa arriverà il fratello di Riccardo che metterà nuovamente in discussione la fragile relazione tra il dottor Crovi e Rossella.

Marina e Fabrizio si ritroveranno a dover affrontare la realtà in merito al loro rapporto.

Un nuovo arrivo a Napoli

Proprio nel momento in cui il rapporto tra Rossella e Riccardo sembrerà raggiungere un po' di tranquillità, l'arrivo in città del fratello del dottor Crovi porterà nuovamente scompiglio tra i due. Bianca sempre più sotto pressione a causa delle sfide da superare, lanciate dalla web challenge di cui è vittima, finirà per trattare in malo modo sia suo padre che sua nonna non riuscendo a gestire il tutto con serenità. Raffaele invece, sempre più distante da sua moglie occupata a tempo pieno dal suo lavoro, troverà conforto e aiuto da una persona del tutto inaspettata. A causa della presenza del fratello Riccardo finirà per discutere nuovamente con la sua ex moglie.

Il suo arrivo infatti riaprirà delle ferite non ancora rimarginate. Bianca continuerà ad impegnarsi per portare a termine la sfida lanciata dal suo interlocutore anonimo. Guido intanto cercherà di rimediare al suo errore con Michele Saviani.

Chiara vittima del ricatto di Lara e Ferri

Nunzio dopo aver scoperto delle recenti ricadute di Chiara deciderà di fare di tutto per allontanare la sua ragazza dalla cocaina.

Lara, però, comincerà ad escogitare un piano per far in modo che la ragazza dica la verità su cosa accadde realmente la sera dell'incidente che causò la morte di suo padre. Riccardo, invece, dopo un nuovo momento di vicinanza con la sua ex moglie, prenderà una drastica ed inaspettata decisione in merito al suo fragile rapporto con Rossella.

Bianca cercherà in tutti i modi di portare a termine la sfida della web challenge. Dopo un primo tentativo fallimentare tenterà ancora una volta di sottrarre il cellulare a Viola secondo le istruzioni del suo misterioso interlocutore. Nunzio tenterà invano di far ragionare Chiara mentre Michele, ignaro della dipendenza della ragazza, si convincerà che lo strano comportamento della giovane sia solo una conseguenza dei suoi problemi sentimentali. La ragazza riceverà una brutta sorpresa da parte di Lara che le permetterà di capire realmente con chi ha avuto a che fare e la sua vera natura. Fabrizio Rosato invece, ignaro della crisi interiore di sua moglie, organizzerà per lei una sorpresa molto romantica.

Per Bianca arriverà il momento di fare i conti con le conseguenze del suo comportamento. La ragazzina infatti si lascerà prendere dai sensi di colpa. Chiara Petrone, ricattata da Roberto e la sua complice, sarà costretta a prendere una sofferta e complicata decisione contro la sua volontà. Micaela, di ritorno da Berlino, farà a Niko una proposta molto particolare su Jimmy. I coniugi Rosato infine di ritroveranno a dover decidere cosa fare del loro matrimonio e della loro difficile relazione.