Crytical è un allievo della ventunesima edizione di Amici. È un rapper, fa parte del team di Anna Pettinelli ed è entrato nella scuola i primi di dicembre vincendo una sfida contro Tommaso. Durante il percorso nel talent ha destato un po' di sospetti l'assenza di Crytical dalla casetta, in tanti avevano ipotizzato che fosse stato messo in isolamento per un eventuale contagio da Covid, le voci non sono mai state né confermate né smentite.

Crytical: sommario

Quando è nato Crytical? Carta d’identità

Nome e cognome: Francesco Paone

Luogo di nascita: Pescara

Data di nascita: 14 gennaio 2004

Età: 18 anni

Peso: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Professione: cantante

Segno zodiacale: Capricorno

Curiosità: ha una sorella minore di nome Aurora

Prima di arrivare ad Amici, Crytical partecipa (e vince) alcune battaglie di freestyle.

Entra nella scuola durante la puntata del 5 dicembre: Anna Pettinelli lo propone per una sfida contro Tommaso, allievo di Lorella Cuccarini.

Proprio un freestyle è la chiave d'accesso per il programma e Crytical batte Tommaso che lascia lo studio tra lo sconforto dei compagni. Il rapper è anche passato al serale, in quanto Anna Pettinelli gli ha assegnato la maglia dorata.

Crytical è fidanzato con una ragazza di nome Anna, studentessa originaria dell'Abruzzo. La ragazza ha mandato al fidanzato, durante la permanenza in casetta, due messaggi: uno per il compleanno e l'altro per San Valentino.

Crytical ha un profilo Instagram seguito da più di 74.000 follower.

Non è molto attivo sui social, infatti la gallery vanta solamente 12 post in cui l'allievo racconta principalmente la vita professionale.

Crytical entra ad Amici durante la puntata del 5 dicembre e diventa un membro del team di Anna Pettinelli. Durante le vacanze natalizie, Crytical è stato l'unico assente in casetta: alcuni fan hanno sospettato che fosse stato messo in isolamento a causa del Covid, ma la voce non è mai stata confermata né smentita.

Di seguito i principali episodi della sua avventura all’interno della scuola:

Lda sfida Crytical : all'interno della scuola non manca la sana competizione e Lda sfida Crytical a colpi di barre rap. Il figlio di Gigi D'Alessio, ironicamente, lo definisce "la brutta copia di Moreno" (ex vincitore di Amici, ndr).

: all'interno della scuola non manca la sana competizione e Lda sfida Crytical a colpi di barre rap. Il figlio di Gigi D'Alessio, ironicamente, lo definisce "la brutta copia di Moreno" (ex vincitore di Amici, ndr). Mattia e Chrytical da soli in casetta: Amici salta la messa in onda di uno speciale, si ipotizza per alcuni contagi da Covid, e durante le puntate feriali vengono mostrati unicamente Mattia e Crytical da soli in casetta.

Crytical, il live con Mondo Marcio e altre curiosità

Crytical ha calcato palchi importanti già prima di arrivare ad Amici, infatti ha fatto da opening act anche a Mondo Marcio, noto artista della scena rap italiana.

Durante la prima sfida ad Amici con l'ex allievo Tommaso, Crytical si è esibito con un freestyle dedicato alla sua famiglia.

Durante una gara di cover, giudicata da Sabrina Ferilli, Crytical si esibisce con la cover del pezzo di Irama "Un giorno in più". Il video, solo su Youtube, supera le 350.000 visualizzazioni.