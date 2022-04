Tempo di scoperte nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, che il pubblico di Rai 1 avrà modo di vedere tra il 18 e il 22 aprile. Gli spoiler dello sceneggiato campione di ascolti, raccontano che Gemma Zanatta troverà la prova che Stefania Colombo ha intrapreso una storia d'amore con il suo ex Marco Sant'Erasmo.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: scoperta sconcertante per Gemma

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 18 aprile si soffermano su Gemma, tra i personaggi di punta di questa sesta stagione della soap opera.

A breve, la ragazza farà una scoperta che la lascerà senza parole.

Recentemente, Adelaide ha deciso di organizzare una cena per ufficializzare la storia tra suo nipote e l'amazzone. Per questo motivo, la contessa ha pensato di invitare i membri della famiglia Colombo. Purtroppo l'evento non è andato per il verso sperato. Marco ha deciso di lasciare la Zanatta jr proprio prima dell'inizio della cena. Tutto questo porterà a delle conseguenze inevitabili.

Bacio appassionato tra Stefania e Marco

Nei prossimi appuntamenti de Il Paradiso in programma a metà aprile in prima visione assoluta, Gemma dimostrerà di non voler rinunciare a Marco, apparendo sicura di riuscire a riconquistare il suo cuore. Tuttavia, il giornalista dimostrerà di avere le idee molto chiare a riguardo la persona, che vuole al suo fianco per il resto della vita.

A tal proposito, il nipote di Adelaide scrivere alcuni bigliettini a Stefania per darle appuntamento in piazza alle 7 di sera. Ed ecco, che Gloria spingerà la figlia a lottare per il suo amore. Per questo motivo, la venere accetterà di incontrare Marco, rendendolo molto entusiasta. In questa occasione, i due giovani si lasceranno andare ad un bacio lungo e appassionato.

Zanatta jr scopre che Marco e Stefania hanno una relazione

Nel frattempo, Adelaide avvertirà Gemma di non farsi tanti castelli in aria. La contessa, infatti, metterà in guardia la giovane sulle intenzioni di suo nipote. Tuttavia, l'amazzone si ostinerà a non ascoltare i consigli della nobildonna. Dall'altra parte, Marco e Stefania appariranno sempre più presi l'uno dell'altra, sebbene preferiscano ancora non svelare a nessuno della loro relazione.

Ma ecco, che Gemma inizierà a covare dei sospetti sempre più forti. Alla fine, Zanatta jr troverà la prova che i due hanno una relazione. Quale sarà la reazione della figlia di Veronica alla scoperta della verità?

Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni su questa story-line per scoprire cosa succederà.