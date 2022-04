Oggi, giovedì 14 aprile, andrà in onda l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il televoto che Ilary Blasi ha aperto lunedì scorso, vede contrapposti tre naufraghi della tribù dei Cucaracha: secondo i sondaggi web, Gustavo Rodriguez potrebbe essere l'eliminato del giorno. Stasera ci saranno prove, chiarimenti e la possibilità per un abitante di Playa Sgamada di rientrare in gioco.

Anticipazioni nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi

La sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi, è giunta ad un punto di svolta. Da lunedì scorso, infatti, i concorrenti non gareggiano più in coppia ma singolarmente: soltanto Estefania e Roger sono riusciti a rimanere uniti dopo aver vinto una prova fisica.

Giovedì 14 aprile, dunque, Ilary Blasi svelerà il verdetto del primo televoto a tre di quest'anno: Gustavo, Nicolas e Nick sono a rischio eliminazione e sarà il pubblico a scegliere chi salvare e chi rimandare a Playa Sgamada.

Stando a quello che sostengono i sondaggi online, a lasciare temporaneamente la gara dovrebbe essere il signor Rodriguez: il padre di Jeremias, Cecilia e Belen, infatti, è ultimo nella maggior parte delle votazioni web alle quali hanno partecipato i telespettatori del reality di Canale 5.

Il preferito dagli utenti della rete, invece, è l'attore Vaporidis: il romano è primo in tutti i pronostici, segno che il pubblico si è schierato quasi tutto dalla sua parte nelle discussioni che ci sono state in Honduras.

Punizione per i naufraghi dell'Isola dei Famosi

Il naufrago che riceverà meno preferenze da parte dei telespettatori (la domanda posta ai televotanti è "chi vuoi salvare?"), raggiungerà Lory Del Santo, Marco Cucolo, Clemente Russo e Floriana Secondi su Playa Sgamada.

Gli abitanti di questa spiaggia "limbo", inoltre, stasera avranno l'opportunità di tornare in gioco e la decisione finale spetterà nuovamente al pubblico a casa.

Da qualche giorno, inoltre, il cast dell'Isola dei Famosi 2022 è stato diviso in due tribù: le nuove regole prevedono che i componenti dei due gruppi non possano parlare e scambiarsi cibo per quasi tutta la giornata (tranne nei momenti stabiliti dalla produzione).

Una concorrente, però, ha già violato il regolamento comunicando con un membro dell'altra squadra.

Per colpa di una disattenzione di Estefania, tutta la tribù dei Tiburon è stata punita: i naufraghi sono stati privati del fuoco per un giorno intero e questo ha creato tensioni e scontri.

Dubbi sull'onestà della leader dell'Isola dei Famosi

Di Estefania si sta facendo un gran parlare da giorni, ovvero da quando alcuni attenti spettatori dell'Isola dei Famosi si sono accorti che lunedì sera 11 aprile ha fatto una "mossa" furba.

Quando Ilary Blasi ha chiesto a tutti i componenti delle coppie del cast di decidere se continuare il gioco singolarmente o con il compagno, la modella ha compiuto un gesto che potrebbe gettare ombre sulla sua sincerità.

Se in diretta tv ha sostenuto di voler proseguire l'avventura assieme a Roger (col quale si è fidanzata in Honduras), poco prima la ragazza aveva messo una X su "singolo": prima di mostrare la lavagna al pubblico, la spagnola ha cambiato idea e ha optato per "coppia", proprio come Balduino.

Anche Antonio Zequila ha messo in dubbio il sentimento che Estefania dice di provare per il bel naufrago al quale si è legata: secondo l'attore, la giovane avrebbe ammesso di provare interesse per Jeremias prima della partenza e che si sarebbe detta dispiaciuta del fatto che lui è fidanzatissimo.

La concorrente del reality ha smentito tutto e Roger ha deciso di darle fiducia e credere nel rapporto che stanno costruendo.