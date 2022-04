Lunedì 11 aprile è andata in onda la settima puntata dell'Isola dei Famosi e, come preannunciato dagli addetti ai lavori, quasi tutte le coppie sono state separate. Fatta eccezione per Estefania e Roger, tutti gli altri naufraghi sono stati divisi in due tribù e d'ora in avanti vivranno lontane e senza poter comunicare o scambiare il cibo. Marco Senise e Licia Nunez sono sbarcati in Honduras e anche Laura e Jovana sono entrate in gioco dopo settimane trascorse a Playa Sgamada.

Inizia il 'tutti contro tutti' all'Isola dei Famosi

Il cast dell'Isola dei Famosi 2022, è stato rivoluzionato.

Dopo aver puntato sul gioco di squadra per circa tre settimane, gli addetti ai lavori hanno deciso di tornare alle origini, ovvero facendo gareggiare quasi tutti i concorrenti singolarmente.

La puntata che è andata in onda l'11 aprile, si è aperta con l'esito del televoto aperto giovedì scorso: Floriana e Clemente sono stati battuti da Ilona e Nicolas e hanno dovuto fare ritorno su Playa Sgamada (dove hanno trovato Lory e Marco).

Ilary Blasi, poi, ha chiesto ai naufraghi di scegliere se rischiare la nomination pur di rimanere in coppia oppure se andare avanti in solitaria.

Quattro protagonisti hanno partecipato ad una prova fisica per stabilire i nomi degli unici due protagonisti che rimarranno insieme nonostante il cambio delle regole: Roger ha avuto la meglio su Alessandro ed è rimasto legato a Estefania (i piccioncini sono l'unica coppia rimasta del cast).

Volti nuovi sulle spiagge dell'Isola dei Famosi

In seguito ad un sorteggio, i concorrenti sono stati divisi in due tribù. Per i Tiburon gareggiano: Edoardo, Alessandro, Jeremias, Ilona, Blind e la coppia formata da Estefania e Roger.

Fanno parte del gruppo Cucaracha, invece: Guendalina, Carmen, Gustavo, Nicolas, Nick, Jovana e Laura (le ultime due hanno lasciato Playa Sgamada e sono entrate di diritto nella squadra con meno componenti fino a quel momento).

Non sono mancate le prove ricompensa (un aperitivo per la tribù dei Tiburon, che ha vinto la Pelota honduregna) e leader: i due capisquadra della settimana, infatti, sono Estefania-Roger e Nicolas.

Per quanto riguarda le nomination della settima puntata, la maggior parte dei voti sono andati a Nick, Nicolas e Gustavo. I tre sono finiti al televoto e giovedì prossimo uno sarà eliminato e dovrà raggiungere i "sospesi" Floriana, Clemente, Lory e Marco sull'altra spiaggia.

Gli ascolti dell'ultimo appuntamento con l'Isola dei Famosi

Sempre nel corso della diretta dell'Isola dei Famosi che Ilary Blasi ha condotto l'11 aprile, sono state approfondite le discussioni che Jeremias ha avuto in settimana sia con Nicolas che con Edoardo. Tra il romano e l'argentino, ad esempio, è scoppiata una lite piuttosto accesa per un'accusa che io giovane avrebbe fatto al compagno d'avventura: farsi mantenere dalla sorella Guendalina più famosa e conosciuta di lui.

Il pubblico ha un po' sorriso di fronte a queste affermazioni, soprattutto ricordando che il ragazzo è in tv in quanto fratello minore di Belen Rodriguez.

Floriana, poi, ha ricevuto una sorpresa dal compagno, che ha cercato di farla calmare dopo giorni di tensione e accuse lanciate alla produzione.

La settima puntata del reality Mediaset, infine, ha fatto registrare un buon ascolto, decisamente in crescita rispetto a quello dell'appuntamento precedente. A seguire la trasmissione di Canale 5 l'11 aprile, sono stati 2,9 milioni di spettatori, per uno share che ha toccato il 19%: il format sulla sopravvivenza è stato comunque battuto dalla fiction di Rai 1 "Nero a metà", 4,4 milioni e il 21,3% di share.