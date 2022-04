A poche ore dalla messa in onda della quinta puntata dell'Isola dei Famosi, a Cayo Cochinos c'è stato un nuovo scontro tra Jeremias Rodriguez e Carmen Di Pietro. Il 33enne sudamericano ha vietato alla showgirl di prendere la sua porzione di cocco per prima.

L'accaduto

Tra Jeremias Rodriguez e Carmen Di Pietro sembra non scorrere buon sangue. Da quando sono sbarcati in Honduras, tra i due naufraghi ci sono già stati degli scontri. Nella giornata di domenica 3 aprile, il 33enne sudamericano ha chiesto alla naufraga di non prendere per prima la sua porzione di cocco: "Prima noi, alla fine te".

Jeremias ha spiegato che lui ha agito per il bene del gruppo mentre la showgirl penserebbe sempre e solo a sé stessa e al figlio Alessandro.

In risposta alla richiesta del naufrago, Carmen ha precisato che nessuno decide quello che deve o non deve fare all'Isola dei Famosi. In dissaccordo, però, Jeremias ha sostenuto che anche gli altri naufraghi la pensano come lui: "Tutti la pensano come me, tu sarai l'ultima".

Di Pietro si lamenta per il comportamento di Jeremias

in seguito alla discussione avuta con Jeremias Rodriguez, Carmen Di Pietro ha dato adito ad un duro sfogo. La diretta interessata ha sbottato: "Ma è matto questo qui?" Poi, la diretta interessata ha chiesto agli altri concorrenti se avessero ascoltato quando detto dal 33enne.

Carmen ha affermato: "Non sto più a questo gioco". La naufraga ha precisato che non avrebbe mai preso il cocco per prima, ma la decisione doveva essere la sua e non imposta da un altro concorrente che sull'Isola dei Famosi ha la sua importanza. Parlando con Jeremias, la showgir ha dichiarato: "Tu non è che puoi comandare la mia vita al punto da dirmi quando mangio".

Inoltre, la diretta interessata ha sostenuto che è lei a decidere quando alzarsi o meno.

Infine, Carmen Di Pietro si è detta delusa perché tutti i concorrenti sembrano essere contro di lei e suo figlio.

Carmen e Alessandro contro tutti

Non è la prima volta che Carmen Di Pietro e Alessandro finiscono al centro delle polemiche.

La settimana precedente, la coppia era stata redarguita dal resto dei naufraghi per essersi presa tutto lo spazio sotto la capanna durante un temporale notturno.

In particolare, Jeremias aveva sbottato con la naufraga: "Non vi vogliamo sull'isola". Parole che avevano portato ad uno scontro tra i due concorrenti. Durante la quarta puntata del Reality Show, Vladimir Luxuria aveva spezzato una lancia a favore di Carmen. Scendendo nel dettaglio, l'opinionista aveva fatto notare che è il pubblico a decidere o meno se "mamma e figlio" devono rimanere in Honduras. Infine, Luxuria aveva fatto notare che spesso quando un concorrente viene preso di mira dal "gruppo" spesso viene preso in simpatia dai telespettatori.