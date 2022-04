Prosegue l'appuntamento con L'Isola dei Famosi 2022 e, questo lunedì 11 aprile, andrà in onda una nuova puntata in diretta tv su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena, dato che Ilary Blasi comunicherà ai concorrenti che, da questo momento in poi, non giocheranno più in coppia.

Spazio anche per una nuova eliminazione definitiva dalla gara e per l'arrivo di due nuovi concorrenti che si metteranno in gioco.

Anticipazioni L'Isola dei famosi di lunedì 11 aprile: le coppie vengono divise

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de L'Isola dei famosi 2022 in programma lunedì 11 aprile in tv, rivelano che le coppie che hanno giocato fino a questo momento insieme, saranno definitivamente scoppiate.

Di conseguenza, tutti si ritroveranno l'uno contro l'altro e saranno divisi in due squadre avversarie che si sfideranno in questa lotta alla sopravvivenza in Honduras.

Soltanto una delle coppie in gara avrà la possibilità di non essere scoppiata e quindi di proseguire questa esperienza in coppia. Chi avrà la meglio e quindi si aggiudicherà questa possibilità di proseguire il percorso insieme al proprio compagno di gioco? Lo scopriremo nel corso della diretta.

Nuova eliminazione prevista all'Isola 2022

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata de L'Isola dei famosi, rivelano che ci sarà spazio anche per un'altra eliminazione dal programma.

Due le coppie che si trovano al televoto: quella composta da Ilona Staller e Nicolas Vaporidis e quella formata da Floriana Secondi e Clemente Russo.

Una delle due dovrà abbandonare la Palapa e approdare sulla spiaggia di Playa Sgamada. A deciderlo sarà il pubblico da casa attraverso il televoto e, al momento, i sondaggi web e social vedono a rischio la coppia capitanata da Floriana Secondi, che potrebbe essere fatta fuori dall'isola principale.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni di questa nuova puntata dell'Isola dei famosi di lunedì 11 aprile, rivelano che ci sarà spazio anche per l'arrivo di due nuovi concorrenti, pronti a mettersi in gioco.

Arrivano due nuovi concorrenti in gara: anticipazioni L'Isola dei famosi 11 aprile

Il primo è Marco Senise, protagonista per svariati anni del cast fisso della trasmissione Forum, all'epoca condotta da Rita Dalla Chiesa.

La seconda, invece, è la modella Licia Nunez che in passato è stata già vista dal pubblico di Canale 5 come concorrente del Grande Fratello Vip.

Al termine della serata, si svolgeranno poi le nuove nomination che porteranno alla proclamazione dei nuovi naufraghi che finiranno a rischio eliminazione definitiva dall'Isola dei famosi, nel corso della serata del 14 aprile.