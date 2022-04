Laura Maddaloni sbotta durante la quarta puntata de L'Isola dei famosi 2022 contro gli autori. Nel corso della diretta del 31 marzo, la moglie di Clemente Russo, che sta partecipando al reality show condotto da Ilary Blasi proprio in coppia con suo marito, ha perso le staffe verso gli autori del programma, credendo di non essere ripresa.

Laura ha sbottato perché, secondo lei, gli autori le avrebbero impedito di poter rivedere le sue tre bambine e questa cosa proprio non le è piaciuta.

Il duro attacco di Laura Maddaloni contro gli autori de L'Isola dei famosi 2022

Nel dettaglio, durante la diretta de L'Isola dei Famosi, Laura Maddaloni ha prima fatto la sua nomination per eleggere il capo della settimana, poi credendo di non essere più ripresa dalle telecamere e quindi di non essere in onda su Canale 5, ha polemizzato contro gli autori.

"Siamo sempre stati bravi, non ci lamentiamo e non facciamo scorrettezze", ha sbottato Laura rivolgendosi contro gli autori del reality show Mediaset che gestiscono la situazione lì in Honduras.

"C'era una sorpresa delle bambine e non ce l'hanno fatta vedere", ha sbottato ancora Laura che ha messo al corrente anche suo marito di quello che era successo.

'Non è giusto', sbotta polemica la moglie di Clemente Russo all'Isola dei famosi

In pratica, Maddaloni ha sostenuto di aver trovato una pergamena che a quanto pare doveva contenere un messaggio scritto dalle loro amate figlie.

Tuttavia, gli autori le avrebbero impedito di prendere la pergamena e quindi di leggere quel messaggio, scatenando la rabbia della donna che non le ha mandate a dire al gruppo di lavoro di questa Isola dei famosi 2022, credendo ormai di non essere più in onda su Canale 5.

"Sono troppo educata e la lascio qua, ma non è giusto, perché non mi hanno fatto vedere le bambine", ha sbottato ancora Laura Maddaloni confermando di avere il "dente avvelenato" nei confronti degli autori che le avrebbero impedito di prendere la pergamena e di ricevere questa sorpresa speciale da parte delle tre figlie, che li seguono da casa.

Guendalina Tavassi e suo fratello sbarcano sulla spiaggia de L'Isola dei famosi

In attesa di scoprire se gli autori de L'isola dei famosi organizzeranno una sorpresa per Laura e Clemente nel corso della prossima puntata del reality show, da questa settimana ha fatto il suo debutto in Honduras una nuova coppia.

Trattasi di Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo, pronti a ravvivare un po' le dinamiche di questa sedicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi.

I due, fin dal primo momento, non sono passati inosservati e si sono messi subito in mostra per il loro caratterino che promette scintille sull'Isola con gli altri naufraghi.

La sfida del giovedì sera: Isola dei famosi vs Don Matteo 13

Intanto, dal punto di vista auditel, prosegue l'ottimo andamento di questa edizione del reality show che, nel corso delle prime settimane di messa in onda, ha ottenuto una media di oltre 3 milioni di spettatori e picchi che hanno toccato anche il 25% durante la diretta.

Le puntate più seguite, al momento, sono quelle del lunedì sera che riescono ad attirare una platea decisamente più vasta di spettatori, rispetto al giovedì sera, quando viene trasmesso il secondo appuntamento settimanale.

Da questa settimana, a dare "filo da torcere" al reality show condotto da Ilary Blasi, ci penserà la fiction Don Matteo 13 con protagonista Terence Hill, che torna in onda nel prime time del giovedì di Rai 1.

Riuscirà Ilary Blasi a tener testa agli ascolti solitamente record della fiction Don Matteo? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.