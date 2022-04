Il Paradiso delle Signore, la fortunata Serie TV ambientata a Milano, continuerà la programmazione con nuovi episodi emozionanti e travolgenti. Nella prima puntata della nuova settimana de il paradiso (da lunedì 4 aprile a venerdì 8 aprile), Stefania deciderà insieme a Marco di nascondere la verità a Gemma sulla loro notte di passione, almeno per il momento, per non far soffrirela ragazza. In seguito, Adelaide si accorgerà degli orecchini di Flora e inizierà a nutrire sospetti su chi possa averglieli regalati. Nel frattempo la giovane stilista si confiderà con Ludovica sul suo rapporto con Umberto e sull'ambiguità negli atteggiamenti di Adelaide.

Intanto al Paradiso, Dante e Beatrice si mostreranno molto innamorati nei loro comportamenti: Romagnoli non rovinerà la lotteria per salvare l'immagine della sua amata. Infine Vittorio sarà intenzionato a passare dei giorni in compagnia della piccola Serena appena tornata dal collegio.

Marco e Stefania nascondono il loro segreto

Stefania e Marco si lasceranno andare alla passione nell'appartamento della ragazza. Tuttavia, la giovane Colombo preferirà mantenere la riservatezza sul bacio nato dal trasporto sentimentale e chiederà a Marco di non rivelare la verità a Gemma. La figlia di Ezio ha paura che la sua sorellastra possa reagire male e vendicarsi per i sentimenti che reciprocamente provano Stefania e Marco.

Adelaide nutre sospetti nei confronti di Flora e Umberto

Nella puntata de Il Paradiso che andrà in onda lunedì 4 aprile, la contessa di sant'Erasmo nutrirà sospetti sulla sua coinquilina poiché non potrà fare a meno di notare un importante dettaglio: Flora indossa gli orecchini dell'orefice di Adelaide. Quest'ultima inizierà a dubitare della giovane stilista americana e, dopo aver indagato, scoprirà che le preziose pietre che Flora porta ai suoi lobi, sono stati un regalo del commendatore Guarnieri.

Nel contempo la figlia di Ravasi si confiderà con Ludovica sui suoi sentimenti nei confronti di Umberto e Brancia le darà un consiglio inaspettato: lasciare al più presto villa Guarnieri prima che la contessa possa accorgersi e vendicarsi di lei.

Dante e Beatrice innamorati, torna Serena al Paradiso

Dante e Beatrice si mostreranno sempre più innamorati nei loro comportamenti: Romagnoli rinuncerà al sabotaggio dell'evento di Pasqua per salvare l'immagine della mamma di Serena.

A proposito della piccola Conti, tornerà al grande magazzino per trascorrere del tempo insieme alla sua famiglia e in particolar modo a suo zio Vittorio. Infine, la nipote del dottor Conti non potrà fare a meno di chiedere a sua madre se Dante è il suo fidanzato.