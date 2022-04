Da quando Manuel ha ufficializzato la fine della storia d'amore con Lulù, in tanti si sono esposti per schierarsi dalla parte di uno o da quella dell'altro. A fronte di nuovi retroscena che sono emersi, sembra che il giovane si sia lasciato influenzare dai propri familiari nell'improvvisa decisione di chiudere la relazione nata nella casa del GF Vip. L'esperto di Gossip Alessandro Rosica, infatti, sostiene che la famiglia Bortuzzo avrebbe fatto pressioni affinché il nuotatore lasciasse la principessina e proteggesse il suo ingente patrimonio.

Nuovi gossip sull'ex coppia Manuel e Lulù

Come aveva anticipato qualche giorno fa, Alessandro Rosica ha condiviso con i propri follower di Instagram le informazioni che gli sono arrivate all'orecchio sulla rottura più chiacchierata di questa settimana.

L'esperto di gossip, infatti, ha pubblicato un lungo messaggio sul web per rendere note quelle che secondo lui sono le ragioni dell'addio tra Manuel e Lulù.

Innanzitutto, il romano ha confermato che la principessina sarebbe stata lasciata all'improvviso con un comunicato Ansa: "Lei sta malissimo, piange giorno e notte e mangia a malapena. D'altronde è stata mollata in modo assurdo, non hanno avuto neanche il coraggio di parlarle al telefono".

Questa versione dei fatti, coincide con quanto ha dichiarato Selassié nell'unico sfogo social che ha avuto dopo la fine della relazione nata nella casa del GF Vip, ovvero che avrebbe scoperto di essere di nuovo single leggendo le parole che Bortuzzo ha affidato ai giornalisti per ufficializzare il tutto.

I retroscena dei parenti contro Lulù

L'approfondimento di Rosica sulla rottura tra Manuel e Lulù, parte da lontano, ovvero da quando i due si sono conosciuti nella casa più spiata d'Italia.

"Questa storia non è mai iniziata per i continui divieti di papà Franco. La famiglia Bortuzzo non ha mai nascosto il suo disgusto verso la principessina e il suo modo di vivere, lontanissimi da quello di cui il ragazzo ha bisogno", ha fatto sapere l'esperto di gossip nel post Instagram che molti siti stanno condividendo in queste ore.

Alessandro, poi, ha deciso di rendere pubblico un retroscena piuttosto intimo che riguarda i parenti del nuotatore e le ragioni che hanno portato all'allontanamento definitivo da Selassié.

"Franco e la famiglia hanno sempre visto in Lulù una minaccia per il figlio e per le loro tasche. Il motivo dell'addio? Prettamente economico", ha raccontato il romano la sera del 28 aprile.

Lulù e la sua famglia scelgono il silenzio

Alessandro Rosica, dunque, sostiene che la famiglia Bortuzzo avrebbe fatto di tutto pur di convincere Manuel a lasciare Lulù: la paura di tutti, sarebbe stata quella di veder scendere il cospicuo patrimonio sul quale possono contare dopo l'incidente che ha costretto il giovane su una sedia a rotelle.

"Visto che le sorelle Selassié non se la passano bene, Franco vedeva in Lulù un'arrivista e una minaccia per la stabilità economica gigantesca di Manuel", ha aggiunto l'esperto di cronaca rosa che ha quantificato in circa 10 milioni di euro il risarcimento che il nuotatore avrebbe ricevuto dopo la sparatoria nella quale è stato coinvolto per errore tre anni fa.

"Lui ha sulle spalle tutta la famiglia e i conti glieli gestisce il padre", ha concluso Rosica prima di ribadire che la principessina etiope starebbe soffrendo tanto per questa separazione ma anche per le accuse che i parenti dell'ormai ex fidanzato le hanno fatto sin da quando è uscita dalla casa.

"Nonostante tutto, per ora ha scelto di tacere", ha chiosato l'uomo in riferimento al silenzio che Lulù e i suoi familiari stanno sposando da quando è scoppiato il caos attorno alla storia con Manuel.