Non è durata neppure un paio di mesi la storia d'amore tra Lulù e Manuel. Usciti dalla casa del Grande Fratello Vip, i due sembravano andare d'accordissimo, ma lo scorso 25 aprile è arrivato un annuncio che ha spiazzato e deluso i fan. Con un comunicato stampa, infatti, il nuotatore ha ufficializzato la rottura con la fidanzata, che si è sfogata sui social addossando la colpa di tutto alla famiglia Bortuzzo. Il ragazzo, intanto, ha trascorso le ultime ore in compagnia della ex Federica Pizzi, con la quale anche i suoi parenti sono sempre stati in ottimi rapporti.

Il comunicato sulla rottura tra Manuel e Lulù

Nel primo pomeriggio di lunedì 25 aprile, Manuel Bortuzzo ha diramato un comunicato stampa per ufficializzare la fine della sua relazione con Lulù.

In un messaggio che ha postato anche sui suoi profili social, il ragazzo ha scritto: "In questo mese, dal termine del Grande Fratello Vip, abbiamo capito che le divergenze di vedute tra noi non possono essere superate".

"Ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare", ha proseguito il nuotatore nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando dalla giornata di ieri.

Stando alla versione che il giovane ha fornito, la principessina etiope sarebbe d'accordo con lui nel mettere fine ad una storia d'amore bellissima ma che non ha futuro: "Ognuno per la sua strada, senza rancori".

La versione di Lulù su Instagram

Dopo aver ringraziato le tantissime persone che hanno creduto nel suo legame con Lulù, Manuel ha riassunto il tutto con queste parole: "Quella del GF Vip, rimane una parentesi bellissima che non ha trovato riscontro nella vita reale".

Il campione di nuoto, dunque, ha scelto di ufficializzare la separazione dalla fidanzata con un "freddo" comunicato stampa, e non mettendoci la faccia, come invece ha fatto la giovane poche ore dopo l'annuncio che ha lasciato fan e curiosi senza parole.

In una breve diretta che ha fatto su Instagram il 25 aprile, la principessina etiope ha confermato la fine della storia con Bortuzzo (smentendo le ipotesi di chi pensava che fosse tutto uno scherzo) e poi ha attaccato quelli che secondo lei sono i responsabili di tutto.

"Purtroppo è tutto vero. Non è colpa mia e neanche di Manu.

La colpa è di terze persone che si sono messe in mezzo alla nostra relazione, ci hanno messo contro", ha tuonato la romana nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando da alcune ore.

Secondo Selassié, dunque, il legame tra lei e il compagno si sarebbe spezzato a causa dell'intromissione di qualcuno che non l'avrebbe mai approvato: "Non parlo di persone della mia famiglia, che hanno subito accolto Manu e non hanno mai avuto pensieri negativi su di lui".

La paparazzata dopo la separazione da Lulù

"La sua famiglia non ha fatto lo stesso con me, anche se io sono sempre stata amichevole", ha concluso Lulù nell'attacco che ha rivolto ai Bortuzzo di recente.

La principessina, dunque, sostiene che la colpa della fine della storia con Manuel sarebbe dei parenti di lui non che non l'avrebbero mai realmente accettata: papà Franco, il fratello Kevin e la sorella Jennifer, infatti, hanno bloccato Selassié su Instagram quando hanno cominciato a circolare le prime voci di crisi sulla coppia nata nella casa del GF Vip 6.

Lo sportivo, intanto, va avanti con la propria vita: lunedì 25 aprile, ad esempio, è stato paparazzato in compagnia di una sua vecchia conoscenza.

Come dimostrano alcune foto che i curiosi hanno fatto a Manuel nei pressi di una spiaggia romana, dopo aver ufficializzato la rottura con Lulù ha trascorso qualche ore insieme a Federica Pizzi, la ragazza con la quale è stato fidanzato prima di partecipare al reality di Canale 5.