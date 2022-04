Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè si erano innamorati nella casa del Grande Fratello Vip: i due sembravano davvero molto felici e pieni di progetti. Dopo la fine del reality, però, la loro storia d'amore ha dovuto affrontare qualche ostacolo, arrivando ufficialmente alla fine. Lo stesso Manuel ha annunciato che tra lui e Lulù è finita e ha spiegato i motivi.

Il motivo della rottura

Inaspettatamente è arrivata la notizia della fine della storia d'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Tra i due le cose sembravano andare a gonfie vele, nonostante negli ultimi tempi ci siano stati dei problemi che hanno interferito nella loro relazione.

Manuel ha annunciato che lui e Lulù si sono lasciati, aggiornando tutti i loro fan. "Notevoli divergenze di vedute tra noi non possono essere superate" ha spiegato Bortuzzo, aggiungendo che ci hanno provato in tutti i modi, ma che non possono andare avanti in questo modo. "Ognuno va per la sua strada, senza rancori" ha aggiunto l'ex gieffino, ringraziando tutti coloro che li hanno sostenuti sempre in questi mesi di relazione. Il nuotatore ha aggiunto che quella del Grande Fratello Vip è stata una parentesi bellissima, ma che non ha potuto trovare riscontro nella vita quotidiana.

Le interferenze della famiglia di Manuel

Negli ultimi giorni si erano fatte insistente le voci di una possibile rottura tra i due, poi confermate dall'annuncio di Manuel.

La famiglia del nuotatore non avrebbe mai visto di buon occhio questa relazione, tanto che Franco, il padre di Manuel, e Kevin, il fratello, hanno smesso di seguire Lulù su Instagram.

La principessa, in un'intervista a Chi, aveva ammesso di non sentirsi per niente accettata dalla famiglia del suo fidanzato.

Manuel potrebbe essersi trovato tra due fuochi, una situazione difficile da gestire che ha portato inevitabilmente a una scelta.

I fan hanno trovato strano che, fino a pochi giorni fa, i due parlassero di convivenza, matrimonio e figli, e poi d'improvviso l'annuncio.

La conferma di Lulù

Dopo l'annuncio di Manuel Bortuzzo, è arrivata la conferma social di Lulù Selassié, la quale ha voluto sottolineare che la notizia e si sono realmente lasciati. "Terze persone hanno interferito nel rapporto" ha sottolineato la principessa e tutti ovviamente hanno pensato che parlasse proprio della famiglia di Manuel. Lulù ha spiegato che queste persone hanno voluto intromettersi tra di loro, cercando di metterli l'uno contro l'altro.