Sta facendo molto discutere un gesto che Manuel Bortuzzo ha fatto sui social network a nemmeno una settimana di distanza dall'annuncio della rottura con Lulù. Da quando in rete ha cominciato a spargersi la voce del riavvicinamento del nuotatore alla ex Federica Pizzi, in tanti si sono esposti per criticarlo e per mettere in discussione il sentimento che diceva di provare per la principessina Selassié dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip.

La nuova vita di Manuel

Lo scorso 25 aprile i fan della coppia formata da Manuel e Lulù sono rimasti spiazzati da un comunicato stampa col quale il ragazzo annunciava la fine della relazione.

In meno di dieci righe, il nuotatore ha ufficializzato la rottura con la principessina alla quale si era legato pochi mesi prima all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Il giorno stesso in cui ha annunciato di essere tornato single, Bortuzzo è stato fotografato al mare in compagnia di amici e dell'ultima persona con la quale ha fatto coppia prima di fidanzarsi con Selassié.

A riprova del fatto che lo sportivo ha riallacciato un rapporto con l'ex compagna, c'è un gesto che lo stesso ha compiuto di recente sui social network: Manuel ha ricominciato a seguire Federica Pizzi su Instagram, e i fan se ne sono subito accorti e l'hanno sottolineato con messaggi poco carini.

La famiglia di Manuel determinante nell'addio a Lulù

Dopo aver notato il riavvicinamento social di Manuel alla ex Federica, i fan di Lulù non gli hanno risparmiato le critiche.

Tra i tanti commenti negativi che sono stati scritti su Bortuzzo e sul suo recente gesto distensivo nei confronti di Pizzi, spiccano quelli che recitano: "Che imbarazzo, ha fatto l'unica cosa che non doveva fare con tutta l'attenzione mediatica che c'è ora".

"Questo circo ha superato quello della chimica artistica", ha scritto un altro utente di Twitter in merito al Gossip che da giorni sta impazzando sul web.

Insomma, la maggior parte delle persone sembrano schierarsi dalla parte di Lulù, soprattutto dopo aver saputo che avrebbe scoperto di essere stata lasciata dal fidanzato leggendo il comunicato Ansa che è stato diramato il 25 aprile scorso.

La giovane si è detta certa del fatto che a influenzare il nuotatore in questa decisione sarebbero stati i suoi familiari: papà Franco, in particolare, non avrebbe mai accettato la relazione nata nella casa del GF Vip e avrebbe fatto di tutto pur di convincere il figlio a non affezionarsi troppo a una persona così tanto diversa da lui e dal suo stile di vita.

Le teorie sul perché Manuel ha lasciato Lulù

Un altro argomento che sta alimentando le chiacchiere sulla rottura tra Manuel e Lulù, è quello riguardante le motivazioni che hanno spinto il ragazzo a mettere fine ad una storia d'amore che lui stesso definiva speciale.

Stando alle voci che sono arrivate all'orecchio di Alessandro Rosica, il nuotatore avrebbe lasciato la principessina dopo che la famiglia (soprattutto papà Franco) ha cercato di aprigli gli occhi sulle reali intenzioni della giovane.

"Si dice che i Bortuzzo fossero preoccupati per l'enorme patrimonio di Manuel, frutto del risarcimento per l'incidente che l'ha costretto sulla sedia a rotelle. Vedevano Lulù come un'arrivista, un minaccia per le loro tasche", ha raccontato l'esperto di gossip sui social network.

Selassié non si è ancora esposta su questa vicenda, ma i suoi fan non smettono di sostenerla e darle forza in un momento così delicato in cui si è ritrovata da sola all'improvviso e soprattutto senza preavviso. Pare, infatti, che da quando è stata mollata la romana pianga in continuazione e mangi a malapena.