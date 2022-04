Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa venerdì 8 aprile preannunciano nuovi colpi di scena. Stefania continua a pensare a Marco, pur avendo deciso di rinunciare a lui, per non ferire la sorellastra. Il ragazzo, al contempo, non sa come comportarsi alla cena che sua zia Adelaide ha organizzato con i Colombo-Zanatta. La contessa, come suo solito, ha agito senza interpellarlo. Marco, però, resosi conto di essere innamorato di Stefania, capirà che non è giusto proseguire la sua relazione con Gemma.

Pertanto, poco prima che abbia luogo la cena, lascerà la figlia di Veronica. Flavia, con la complicità di Fiorenza, proseguirà il suo piano per separare Ludovica da Marcello. La donna, infatti, confesserà alla figlia di essere gravemente malata. Serena trascorrerà buona parte del suo tempo con Beatrice e Dante, trascurando lo zio. Vittorio, venuto a conoscenza della vicinanza fra la nipote e Romagnoli, non reagirà affatto bene.

Il Paradiso, trama 8 aprile: Marco lascia Gemma

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore delll'8 aprile si vedrà Stefania intenta a pensare a Marco. Nonostante la ragazza abbia deciso di tenerlo lontano per non far star male la sorellastra, non riuscirà a dimenticarlo.

Anche il giornalista non farà altro che pensarla, domandandosi se sia giusto o meno continuare a stare con Gemma. Il ragazzo, inoltre, non saprà come comportarsi con i Colombo, che sono stati invitati a cena a Villa Guarnieri da Adelaide. La contessa, infatti, come nel suo stile, ha organizzato la serata, senza, tuttavia, chiedere il parere del nipote.

Giunta la sera dell'incontro tra le due famiglie, Marco, coraggiosamente, deciderà di lasciare Gemma.

Il Paradiso, puntata 8/4: Flavia inganna Ludovica

Se c'è una donna pronta a tutto, quella è senz'altro Flavia. Quest'ultima, in complicità con Fiorenza, metterà in atto un piano malefico, per separare Ludovica da Marcello. La povera ragazza, però, soffrirà molto, credendo che sua madre sia in pericolo di vita.

Stando alle anticipazioni della puntata de Il Paradiso di venerdì 8 aprile, Brancia senior confesserà a Ludovica di essere affetta da una grave malattia. Tuttavia, la donna gode di ottima salute, e la sua finta patologia rientra nel piano orchestrato con Gramini.

Il Paradiso delle Signore, episodio 8 aprile: Conti si infuria con Dante

Le anticipazioni della puntata Il Paradiso dell'8 aprile: Serena preferirà trascorrere parte del suo tempo con Dante e Beatrice, piuttosto che stare con Vittorio. Conti, venutolo a sapere, non la prenderà molto bene, dato che comprenderà che Romagnoli sta facendo di tutto per allontanarlo anche dalla nipote. La reazione di Vittorio, a questo punto, sarà piuttosto forte.