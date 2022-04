Giovedì 31 marzo, su Rai1, è tornata in onda la fiction Don Matteo 13. Per l’occasione, dopo diversi anni di assenza, è tornato a essere parte integrante del cast Flavio Insinna nei panni del personaggio del carabiniere Anceschi, ma non sua moglie Laura. Su Instagram l'attrice Milena Miconi ha commentato in modo negativo la decisione degli autori.

L’accaduto

Nella quarta e nella quinta stagione di Don Matteo, i telespettatori avevano visto nascere la storia d’amore tra i personaggi interpretati da Milena Miconi e da Flavio Insinna: lei vestiva i panni del sindaco del paese, mentre lui era il capitano dell’arma dei Carabinieri.

Successivamente entrambi erano usciti dal cast della fiction.

Per la 13ª stagione dalla fiction televisiva, gli autori hanno deciso di reinserire nel cast Flavio Insinna e sua figlia, ma non la moglie. Secondo quanto andato in onda nella prima puntata della fiction, infatti, è emerso che il personaggio di Laura ha lasciato marito e figlia per intraprendere una nuova relazione.

Lo sfogo dell’attrice sui social

Poco dopo la messa in onda della prima puntata di Don Matteo 13, l'attrice Milena Miconi è stata protagonista di uno sfogo sociale in merito all'assenza del personaggio da lei interpretato.

L’attrice, su Instagram, ha criticato la scelta degli autori: "Moglie infedele e madre che abbandona la figlia.

Ma chi ci crede che Laura Respighi abbia ripetutamente tradito il capitano Anceschi abbandonando una figlia di 15 anni? Che la gente possa credere nella redenzione è giusto, ma che si possa bere qualunque cosa perché tanto è finzione, no".

Miconi poi ha aggiunto: "Molto meglio farla morire, la povera Laura, anziché disegnarla come il peggiore degli archetipi femminili".

Insomma, il fatto che il suo personaggio sia stato fatto passare per una donna che ha tradito ripetutamente il marito non è stato affatto gradito dall'attrice.

Le reazioni social

Su Instagram, come prevedibile, sono arrivate numerose interazioni da parte degli utenti dopo queste parole di Milena Miconi. Il suo post - in meno di 24 ore - ha raccolto oltre 4500 "cuoricini" di apprezzamento.

Come spesso accade in questi casi ci sono stati sia commenti favorevoli che contrari: quindi alcuni follower si sono schierati dalla parte dello sfogo dell'attrice, mentre altri hanno provato in qualche modo a giustificare la scelta narrativa fatta dagli autori di Don Matteo 13.