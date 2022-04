Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, il real drama dell'access prime time di Rai 3. A tal proposito le anticipazioni della settimana dall'11 al 15 aprile preannunciano diverse novità interessanti.

I problemi di Bianca non sembrano essere finiti: la crisi instauratasi fra i suoi genitori non farà altro che far precipitare la bambina nel baratro. Il suo coinvolgimento nella web challenge andrà avanti e potrebbe avere dei risvolti sempre più pericolosi e drammatici.

Cattive notizie sono in arrivo anche per Chiara, la quale si troverà completamente soggiogata da Lara e Roberto.

A nulla serviranno i tentativi di Nunzio di tenerla lontana dalla cocaina.

Fabrizio, intanto, ignaro della crisi di personale che sta attraversando Marina, deciderà di organizzare una sorpresa alla moglie, provando a dare una svolta cruciale al loro rapporto.

Un posto al sole, trame sino al 15 aprile: Bianca alla deriva

Nel corso della settimana di programmazione di Upas che va dall'11 al 15 aprile sarà dato ampio spazio alle vicende che coinvolgono la piccola Boschi. La bambina tornerà a essere protagonista di una storylines molta intensa.

Bianca, difatti, complici i problemi familiari e l'età pre-adolescenziale ha finito per cadere nella trappola di una web challenge. Questo gioco con sfide sempre più pericolose l'ha portata prima a rubare dei soldi a Silvia e poi a imbrattare il muro della scuola.

Tuttavia stando alle anticipazioni delle puntate in onda sino a venerdì 15 aprile, la ragazzina sarà sempre più coinvolta nella web challenge e ben presto potrebbe sottoporsi a nuove sfide ancora più rischiose.

Upas, puntate 11-15 aprile: Chiara soggiogata da Lara e Roberto

La settimana di programmazione proseguirà con le vicende che vedono protagonista Chiara.

Le anticipazioni delle puntate in onda dall'11 al 15 aprile svelano che la ragazza sarà ancora alle prese con i continui sotterfugi di Lara e Roberto. Tuttavia, per gestire lo stress sarà ancora una volta costretta a far ricorso all'uso di stupefacenti, senza i quali non riesce a tener testa ai suoi soci.

Nunzio, resosi conto della situazione, non potrà fare altro che ammettere di non poter far nulla per lei, dato che non riesce a tenerla lontana dalla cocaina.

Anticipazioni fino al 15/4: Fabrizio organizza una sorpresa alla moglie

Nel corso delle puntate di Upas in onda dall'11 fino al 15 aprile, si rivedrà in scena anche Fabrizio Rosato. L'uomo, inconsapevole della crisi personale che sta coinvolgendo Marina, deciderà di organizzarle una sorpresa.

Sarà questa l'occasione per provare a dare una svolta decisiva al loro matrimonio che sta attraversando alti e bassi.