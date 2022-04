Nuovo appuntamento con le novità su Nero a metà, la fiction arrivata alla sua seguitissima terza stagione sulla rete ammiraglia Rai con protagonista l'attore Claudio Amendola. Le anticipazioni della seconda puntata, che sarà visibile lunedì 11 aprile in prima visione sui teleschermi di Rai 1 raccontano che Cantabella deciderà di infiltrarsi all'interno di un locale per sventare un giro di droga. Carlo, invece, proseguirà le indagini per ritrovare Clara.

Spoiler Nero a metà, puntata 11 aprile: Cantabella si infiltra per scoprire un giro di spacciatori

Gli spoiler di Nero a metà, riguardanti la seconda puntata che i telespettatori avranno l'opportunità di vedere lunedì 11 aprile dalle ore 21:20 in prima visione sui teleschermi italiani annunciano sorprese a non finire.

Nel primo episodio della serata dal titolo "Solo un passo", i nostri protagonisti si getteranno a capofitto per ritrovare Clara. A tal proposito, la madre di Alba scomparirà nel nulla nel giorno della sua scarcerazione. Inoltre, i poliziotti si ritroveranno di fronte ad un difficile caso da risolvere visto che una ballerina verrà ritrovata priva di vita. Un terribile caso di omicidio che sembrerà collegato alla scomparsa di Clara.

Carlo e Malik, a questo punto, lavoreranno senza sosta sulla vita privata della vittima. A tal proposito, i due colleghi si recheranno in un locale di proprietà di Alfio Pugliani. In questo frangente, Cantabella si infiltrerà per scoprire il giro di spacciatori di cocaina a Roma, senza informerà però Carlo. Alla fine, si scoprirà che lo spaccio di sostanze proibite è legato proprio a Pugliani.

Carlo scopre dettagli importanti sulla scomparsa di Clara

Nel successivo episodio dal titolo "Comunque bella" della seconda puntata di Nero a metà, Carlo e Malik saranno alle prese con la misteriosa morte di un prete. Proprio quest'ultimo verrà ritrovato senza vita dopo essere stato colpito da un colpo d'arma da fuoco. Elisa Cori, il nuovo capo della scientifica, a questo punto, giungerà sul luogo della tragedia per i rilievi del caso.

Ben presto, i telespettatori scopriranno che la donna aveva avuto un legame con Bragadin in passato.

Nel frattempo, Carlo riuscirà a scoprire alcuni dettagli importanti sulla scomparsa di Clara. Il commissario Guerrieri, infatti, riuscirà a ricostruire gli spostamenti della sua ex moglie e quindi arrivare ad un casale abbandonato. Sarà in questo frangente che l'uomo di legge troverà solamente delle tracce di sangue.

La terza edizione della fiction con l'attore Claudio Amendola è in onda ogni lunedì in prima visione su Rai 1 mentre in diretta streaming oppure on demand su "Rai Play" e in replica su "Rai Premium".