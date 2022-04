La terza stagione di Nero a metà sta appassionando i telespettatori di Rai 1. Nella serata di lunedì 18 aprile andranno in onda due nuovi episodi con protagonista Claudio Amendola. Le anticipazioni del quinto e sesto episodio rivelano che Carlo sarà impegnato a scoprire chi ha commesso il furto a casa di sua figlia. A tal proposito, Guerrieri sarà convinto che Pugliani c'entri qualcosa nella vicenda. Nel frattempo, oltre ai gialli da risolvere, ci sarà spazio per le vicende sentimentali di Alba e Malik. Infatti, Monica sarà gelosa del suo fidanzato e del rapporto di vicinanza che ha ancora con la sua ex, mente la figlia di Clara proverà a voltare pagina con Federico.

Nero a metà, anticipazioni 18/4: Carlo indaga sul ladro ucciso sotto casa di Alba

Il quarto episodio di Nero a metà si era concluso con un decesso. Carlo, infatti, aveva riaccompagnato sua figlia a casa ma, una volta arrivati sotto l'abitazione, l'ispettore e la dottoressa si erano resi conto che dei malviventi stavano scappando, dopo avere commesso un furto nell'appartamento. A quel punto, l'ex marito di Clara aveva tentato di bloccare i ladri e, durante la fuga, un uomo era stato ucciso. Nel quinto episodio che andrà in onda sul piccolo schermo il 18 aprile e che si intitolerà "Nei suoi panni", il papà di Alba indagherà su quanto accaduto e proverà a scoprire l'identità del ladro ucciso.

Nero a metà, trama 18/4: Carlo crede che Pugliani sia responsabile della tragedia sotto casa di Alba

Carlo inizierà a pensare che dietro la tragedia avvenuta sotto casa di Alba ci sia Pugliani. Purtroppo, però, Guerrieri dovrà fare i conti con il fatto che le prove a carico dell'uomo ritenuto colpevole saranno poche. Nel frattempo, le indagini per fare luce sul furto andranno avanti e ci sarà una svolta inaspettata.

Fra le ipotesi che saranno al vaglio di Carlo e del suo team ce ne sarà anche una che riguarderà Clara. A tal proposito, il reato potrebbe essere stato commesso per sottrarre una sacca di proprietà della mamma di Alba. Al momento, le anticipazioni delle puntate di Nero a metà che andranno in onda in televisione lunedì 18 aprile non rivelano se, effettivamente, il furto sia stato commesso per rubare qualcosa della prima moglie di Guerrieri.

Nero a metà, puntate 18/4: Monika è gelosa di Malik, Alba esce con Federico

Spartaco Mattei rivelerà a Carlo l'identità della vittima, informandolo che il malvivente deceduto si chiamava Suleyman. Inoltre, durante la serata, nel commissariato del rione Monti arriverà una classe di liceo, che vorrà manifestare la preoccupazione per la scomparsa di una professoressa. Nel frattempo, durante le puntate del 18 aprile ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Malik e Alba. La fidanzata di Soprani, infatti, da qualche tempo aveva notato che il suo compagno era ancora legato alla sua ex. Nella sesta puntata, Monica sarà gelosa di Malik, mentre la figlia di Carlo inizierà ad uscire con Federico. Non resta che attendere i nuovi episodi di Nero a metà per scoprire come proseguiranno le vicende della famiglia Guerrieri.