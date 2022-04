C'è grande attesa per Obi-Wan Kenobi, la serie incentrata sul celebre maestro Jedi. La serie sarà ambientata dieci anni dopo gli eventi del terzo episodio della saga cinematografica e approderà su Disney+ il 27 maggio.

Ed è proprio il protagonista Ewan McGregor a rivelare un paio di aneddoti legati a come si è sentito durante alcune scene girate.

Lo 'spaventoso' confronto con Darth Vader

Ewan McGregor interpreta nuovamente il maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, dopo averlo impersonato nei primi tre episodi di Star Wars, la saga cinematografica ideata da George Lucas.

Il fatto di essere già esperto nell'impersonare il personaggio, evidentemente non lo ha aiutato molto nel girare un paio di scene, in cui era realmente terrorizzato, in quanto ha recitato insieme a Darth Vader solo in prova, senza però che lui indossasse l'elmetto.

L'attore ha raccontato di come sia sta la prima volta in scena:" Darth Vader doveva comparirmi alle spalle. Quando sento 'azione!' mi giro, e il maledetto Darth Vader stava venendo verso di me. Era come se avessi di nuovo sei anni. Non lo avevo mai guardato negli occhi! Mi ha spaventato a morte".

L'attore ha ammesso di essersi realmente spaventato in quel momento e di essersi reso conto che la paura fosse assolutamente reale.

La stessa regista Deborah Chow, che ha lavorato anche per la serie tv The Mandalorian, ha ammesso che avere Darth Vader di fronte è "una cosa pazzesca.

Quando è arrivato sul set c'è stato un momento di silenzio. È stato molto intenso".

La scena con gli Stormtrooper

A quanto pare l'incontro con Darth Vader non è stata l'unica fonte di paura vera per Ewan McGregor.

L'attore ha confessato d'essersi spaventato anche durante le scene in cui affrontava gli Stormtropper, i temibili soldati dell'Impero Galattico.

"Li avevo già incontrati nei film che avevo girato anni fa" ricorda McGregor "ma all'epoca molti di loro erano in CGI. Quando li ho incontrati sul set della serie tv è stato, di nuovo, come se fossi tornato bambino, perché quando hai uno Stormtrooper davanti, armato di blaster, è come essere all'inferno".

"Ho recitato per trent'anni, ma non sono mai stato veramente spaventato.

Durante queste scene lo ero, ed è stato molto divertente" conclude ridendo l'attore.

La miniserie tv è stata posticipata al 27 maggio

Per vedere l'incontro tra il maestro Jedi e il suo ex allievo, ormai definitivamente convertito al Lato Oscuro, i fan dovranno attendere ancora poco.

Obi-Wan Kenobi sarà composto da sei episodi in totale e i primi due saranno disponibili su Disney+ a partire dal 27 maggio, due giorni dopo la precedente data d'uscita.