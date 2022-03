A distanza di poche settimane dall'annuncio circa la data di uscita del primo episodio, ossia il prossimo 25 maggio, sono finalmente arrivati sia il primo trailer ufficiale sia le prime immagini dell'attesissima serie, in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+, dedicata a uno dei personaggi da sempre più amati dell'universo di Guerre Stellari, il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi.

Oltre al ritorno, nei panni di Obi-Wan, dell'attore Ewan McGregor (che aveva già interpretato il personaggio nei tre film della saga prequel usciti al cinema tra il 1999 e il 2005), la cui ufficialità è stata annunciata già nel mese di agosto del 2019, sono emerse, più di recente, ulteriori notizie concernenti il cast della serie, che comprenderà anche Joel Edgerton e Bonnie Piesse (rispettivamente nel ruolo di Owen Lars e di Beru Whitesun Lars, gli zii di Luke Skywalker) nonché Hayden Christensen (che interpreterà nuovamente Anakin Skywalker / Darth Vader).

Quanto alle principali ambientazioni, il primo poster ufficiale ha rivelato che una di esse sarà Tatooine, il pianeta desertico dove Obi-Wan, meglio noto come "Ben Kenobi", trascorre l'esilio che si è auto-imposto a seguito della caduta dell'Ordine dei Jedi. Tatooine è uno dei luoghi-chiave dell'universo di Guerre Stellari, come dimostrato dal fatto che ricorre in quasi tutti i film della trilogia classica e della trilogia prequel e anche nella recentissima serie "The Book Of Boba Fett", e proprio su quel pianeta Ben Kenobi trascorre quasi vent'anni per proteggere e vegliare a distanza su Luke, affidato dallo stesso Ben agli zii del piccolo.

Il trailer ufficiale e le prime immagini della nuova serie

Poche ore prima dell'uscita del trailer, sono state pubblicate le prime immagini relative alla serie dedicata ad Obi-Wan Kenobi. Sulla copertina del nuovo numero della rivista statunitense Entertainment Weekly, compare proprio il Maestro Jedi, con il volto dell'attore Ewan McGregor, che torna a vestirne i panni.

Già da questa immagine, si vede un Obi-Wan invecchiato (neanche troppo!) rispetto a come lo si era visto nel film Episodio III, La Vendetta dei Sith, uscito al cinema nel 2005. Ciò, d'altra parte, è normale se si considera che tra i fatti rappresentati nella nuova serie di prossima uscita su Disney+ e quelli di Episodio III trascorrono circa dieci anni.

Nella rivista Entertainment Weekly, inoltre, sono svelate in anteprima esclusiva alcune interessanti immagini, che forniscono a loro volta ulteriori dettagli concernenti la serie. Gran parte di esse raffigurano, com'è ovvio, Ben Kenobi, ma ve ne è anche una ritraente Owen Lars, lo zio di Luke Skywalker, e ve ne sono alcune ritraenti un nuovo personaggio del franchise: si tratta dell'inquisitrice Reva (interpretata dall'attrice Moses Ingram).

Quanto al primo trailer ufficiale della serie, da esso emergono una serie di entusiasmanti dettagli. A parte un primo piano di Ben Kenobi mentre osserva a distanza il piccolo Luke, fanno la loro comparsa gli inquisitori (e non soltanto Reva), il cui compito è quello di cacciare e stanare i non molti Cavalieri Jedi scampati alla distruzione dell'Ordine, fatto rappresentato in Episodio III.

Si evince inoltre che Tatooine non sarà la sola ambientazione della serie, ma vi saranno anche scene sul pianeta Dairu, molto simile a Coruscant (ben noto a tutti coloro che hanno visto la saga prequel). A impreziosire il trailer, contribuiscono certamente le note di Duel of the Fates, celeberrimo brano della colonna sonora di Episodio I, La Minaccia Fantasma.