Pierpaolo Pretelli torna al centro del gossip per una serata di svago senza la sua fidanzata Giulia Salemi.

Stando ai retroscena riportati questa settimana sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, l'ex protagonista del Grande Fratello Vip 5 si sarebbe concesso una serata di svago e divertimento, senza avere al suo fianco la giovane influencer che gli ha rapito il cuore nella casa di Cinecittà, ma in compagnia di una sua ex fidanzata.

Retroscena su Pierpaolo Pretelli: serata libertina senza Giulia Salemi

Nel dettaglio, la love story tra Giulia e Pierpaolo procede nel migliore dei modi: da quando si sono spenti i riflettori della passata edizione del GF Vip, i due non si sono staccati neppure un solo istante, pronti a prendere in mano le redini della loro storia d'amore a costruire qualcosa di bello insieme.

In queste ore, però, a mettere del "pepe" alla loro relazione, ci ha pensato la rivista diretta da Alfonso Signorini, la quale ha svelato che l'ex velino di Striscia la notizia, si sarebbe concesso questa serata in discoteca senza la compagnia della sua amata fidanzata Giulia ma insieme ad una sua ex fidanzata.

"Pierpaolo Pretelli si è goduto una serata in discoteca in perfetto stile single, senza la sua Giulia Salemi", scrive la rivista diretta da Signorini dando la notizia della serata libertina dell'ex protagonista del GF Vip e Tale e Quale Show.

L'ex velino Pierpaolo Pretelli beccato in discoteca con una sua ex fidanzata

A quanto pare, infatti, Pierpaolo avrebbe trascorso l'intera serata a parlare "fitto fitto" in discoteca con una ragazza misteriosa, con la quale sarebbe stato anche fotografato.

"Ma la ragazza, risulta semplicemente essere un'ex fidanzata del gieffino con la quale è rimasta in buoni, anzi ottimi, rapporti", ha aggiunto ancora la rivista di gossip, rivelando che questa ragazza misteriosa sarebbe proprio una ex spasimante dell'ex velino di Striscia la notizia, anche se al momento non è stato svelato il nome.

Giulia Salemi farà chiarezza su cosa sta succedendo con Pierpaolo?

Quale sarà a questo punto la reazione di Giulia Salemi? Dopo questa chicca di gossip apparsa sulla rivista di Signorini, farà chiarezza su quanto è successo oppure preferirà tacere? E Pierpaolo Pretelli interverrà per mettere in chiaro le cose dopo questo presunto avvistamento con una sua ex fidanzata in discoteca?

Lo scopriremo nel corso delle prossime ore anche se, i fan della coppia nata al Grande Fratello Vip, sperano che tutto possa essere chiarito e magari che Giulia Salemi fosse già al corrente di questa serata "libertina" di Pierpaolo Pretelli in compagnia della sua ex fidanzata.