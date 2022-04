Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai3 dall'11 al 15 aprile, verrà approfondita la vicenda di Chiara Petrone. Nonostante la vicinanza di Nunzio, la ragazza sarà sempre più in balia della sua dipendenza dalla cocaina ed inoltre la giovane manager dovrà tenere a bada Roberto e Lara. A quanto pare, infatti, i due verranno a conoscenza di una preziosa informazione e la sfrutteranno per ricattare la ragazza.

Il matrimonio tra Marina e Fabrizio sarà sempre più in bilico, mentre Bianca accetterà una sfida che coinvolgerà, inconsapevolmente, anche la sua nuova insegnante Viola Bruni.

Upas, anticipazioni dall'11 al 15 aprile: Chiara finisce spalle al muro

Nunzio (Vladimir Randazzo) farà di tutto per tenere Chiara (Alessandra Masi) lontana dalla cocaina, ma con scarsi risultati. Nel frattempo Lara (Chiara Conti), dopo avere intuito che la ragazza nasconde un segreto legato all'incidente di suo padre, insisterà con la ragazza per farla parlare. Le anticipazioni non rivelano se la giovane Petrone crollerà o meno, ma danno alcuni indizi che sembrano puntare decisamente verso una precisa direzione. Le nuove trame svelano infatti che la giovane Petrone scoprirà qualcosa sulla Martinelli che potrebbe aprirle gli occhi sulla sua vera natura, ma non è tutto. Nei prossimi episodi infatti, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Lara ricatteranno la ragazza, consapevoli di averla, ormai, in pugno.

Messa con le spalle al muro la giovane manager si troverà così costretta a prendere una sofferta decisione.

Un posto al sole, trame 11-15 aprile: Marina e Fabrizio a un bivio

Nei prossimi episodi di Upas, Fabrizio (Giorgio Borghetti), totalmente all'oscuro della crisi personale che sta vivendo Marina (Nina Soldano), proverà ad organizzarle una sorpresa.

Il gesto carino e romantico dell'uomo però non sortirà l'effetto sperato, ma anzi metterà i due dinanzi ad una difficile decisione. Rosato e sua moglie sceglieranno di mettere fine al loro matrimonio o capiranno di amarsi ancora? Al momento la sensazione è che non ci siano buone notizie per questa coppia, ma occorrerà attendere i prossimi giorni, per saperne di più.

Un posto al sole, puntate fino al 15 aprile: Bianca vuole rubare il cellulare di Viola

Bianca (Sofia Piccirillo) accetterà un nuovo step della web challenge. Questa volta le verrà chiesto di rubare lo smartphone di Viola (Ilenia Lazzarin). Non è chiaro se ci riuscirà o meno, ma la bambina dovrà fare due tentativi visto che il primo fallirà. Dopo questa prova, la piccola però verrà assalita dai sensi di colpa e inizierà a pensare seriamente di porre fine a questo folle "gioco".