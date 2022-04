Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano a essere al centro delle dinamiche di Uomini e donne. Dopo che il cavaliere ha scelto di rimettere piede all'interno dello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, si è tornato a parlare anche della sua ex relazione con la dama bresciana, ancora presente nel parterre del trono over.

Eppure il riavvicinamento tra i due ha fatto storcere il naso a Tina Cipollari e anche all'ex dama del trono over Barbara De Santi, che ha smascherato la coppia facendo delle precisazioni ben chiare sulla durata della loro relazione.

Dubbi sul riavvicinamento tra Ida e Riccardo a Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida e Riccardo sono tornati a essere protagonisti delle dinamiche di Uomini e donne, dopo che il cavaliere ha scelto di rimettersi in gioco nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Una presenza che non è passata inosservata soprattutto per Ida Platano, che fin dal primo momento non ha nascosto di aver provato dei sentimenti forti nei confronti di Riccardo e che rivederlo in studio, a distanza di tempo, le ha procurato ancora delle belle emozioni.

Insomma, tutto sembrava far ben sperare in un ritorno di fiamma e, complici anche alcuni avvicinamenti che ci sono stati in studio nelle varie registrazioni, si è subito scatenata la bufera mediatica.

L'ex dama Barbara smaschera la coppia Ida-Riccardo

A puntare il dito contro la coppia, ad esempio, ci ha pensato l'ex dama del trono over Barbata De Santi, la quale ha smascherato Ida e Riccardo, dopo che in studio da Maria De Filippi hanno ammesso di essere stati insieme per circa due anni e mezzo.

"Due anni e mezzo? A me non tornano i conti.

Loro non sono mai stati insieme per 30 mesi, mai!" ha sentenziato l'ex dama del trono over, che all'epoca di questa tormentata relazione tra Ida e Riccardo faceva ancora parte del parterre.

A scagliarsi contro la coppia ci ha pensato anche Tina Cipollari: in una delle ultime puntate del programma ha accusato i due protagonisti del trono over di voler prendere in giro gli spettatori del programma, convinti del fatto che il pubblico avrebbe creduto alla loro versione dei fatti.

'Una pagliacciata', sbotta Barbara contro Ida e Riccardo a U&D

"Tu pensi di imbrogliare tutta la gente che ci guarda?" ha sbottato l'opinionista di Uomini e donne contro la dama Ida.

Immediata la reazione di Barbara De Santi che, dopo aver ascoltato il durissimo sfogo di Tina in tv, non ha nascosto di essere d'accordo con lei.

"Come sempre sono d'accordo con lei. Una vera pagliacciata" ha sentenziato l'ex dama Barbara, aggiungendo che il 99% delle persone che seguono U&D la penserebbero come Tina.