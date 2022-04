La quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, in onda sabato 9 aprile, si aprirà con un omaggio a Piero Sonaglia, lo storico assistente di studio, scomparso improssivamentente qualche giorno fa. Dalle anticipazioni sulla puntata si apprende che Lorella Cuccarini si infortunerà al ginocchio nel corso di una sfida, non sarà comunque nulla di grave per lei.

L'omaggio di Maria De Filippi a Piero, l'assistente scomparso nei giorni scorsi

Sul web sono apparse le prime anticipazioni riguardanti la quarta puntata del Serale di Amici. La registrazione è avvenuta il 7 aprile e, da quanto riportano i vari siti, Maria De Filippi ricorderà Piero Sonaglia, morto improvvisamente a seguito di un malore, la scorsa settimana.

Questa registrazione, è la prima senza Piero e, anche per questo, i presenti alla registrazione riferiscono che in studio ci sarà molta commozione. Maria De Filippi, ricorderà il suo storico collaboratore non solo a inizio puntata, ma pure al termine della registrazione.

Già alla fine della puntata andata in onda sabato scorso era apparso un messaggio molto toccante di Maria De Filippi, che aveva fatto intuire il profondo legame che la unica a Piero. In effetti l'assistente è stata una figura onnipresente in tutti i programmi della conduttrice pavese. In molti lo ricorderanno anche a Uomini e donne.

Lorella Cuccarini si fa male durante il 'guanto di sfida': nulla di grave per lei

La quarta puntata non sarà facile per Lorella Cuccarini.

La coach infatti, si infortunerà al ginocchio nel corso del guanto di sfida. Pare che non sia nulla di grave, visto che Lorella tornerà subito al suo posto.

Cuccarini si è fatta male a causa di un movimento sbagliato durante un ballo con Todaro. I due coach stavano infatti sfidando Alessandra Celentano e Rudy Zerbi nel classico "guanto di sfida" che ogni settimana fa tanto divertire il pubblico da casa.

Aisha e Crytical verso l'eliminazione

Preso atto che Lorella Cuccarini non ha riportato gravi conseguenze, si può invece anticipare qualcosa riguardante gli allievi eliminati.

Nella quarta puntata, la prima a lasciare Amici sarà Aisha. Al ballottaggio finiranno invece Nunzio e Crytical. Sempre stando alle notizie apparse in rete, pare che sarà proprio il cantante di Anna Pettinelli il secondo eliminato della serata.

Infine Maria De Filippi rivolgerà un pensiero a Piero Sonaglia anche in chiusura di puntata.