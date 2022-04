Studio Battaglia 2 si farà? È questa la domanda che si pongono i tantissimi spettatori e fan della serie tv con protagoniste Lunetta Savino e Barbara Bobulova, che in queste settimane di messa in onda ha registrato ottimi risultati dal punto di vista auditel.

I presupposti per una seconda stagione, al momento ci sono tutti anche se la Rai non si è ancora espresso sul futuro di questa fiction e quindi su una nuova serie.

La Rai tace sul futuro di Studio Battaglia 2 con Lunetta Savino

Nel dettaglio, la prima stagione di Studio Battaglia è stata premiata dal pubblico di Rai 1.

In queste settimane di messa in onda, la fiction ha registrato una media di oltre 4 milioni di fedelissimi spettatori, con uno share che supera abbondantemente il muro del 18% in prime time.

Numeri decisamente incoraggianti e positivi per questa fiction, che fanno ben sperare in vista della seconda stagione.

Eppure, fino a questo momento, la Rai non si è ancora espressa. La direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, non ha ancora proferito parola su Studio Battaglia 2, malgrado il buon successo auditel e le numerose critiche positive che questa fiction al femminile ha ottenuto durante le settimane di messa in onda.

La fiction Studio Battaglia 2 forse in onda nella stagione tv 2023/2024

Tratta dalla serie tv The Split, di cui è stata realizzata anche la seconda stagione e di cui è in cantiere la terza serie, Studio Battaglia potrebbe tranquillamente andare avanti per un altro ciclo di puntate, che trarrebbero spunto proprio dalla seconda stagione della serie americana.

Di conseguenza, però, per vedere in onda Studio Battaglia 2 bisognerebbe aspettare la stagione televisiva 2023/2024, dato che al momento è stato presentato il piano fiction per la prossima stagione televisiva e la serie con Lunetta Savino non compare tra i titoli che sono stati messi in cantiere dalla direzione di Rai Fiction.

Dove rivedere la fiction con Lunetta Savino in streaming, in attesa della seconda stagione

In attesa di avere notizie certe su quello che sarà il futuro di questa serie e le anticipazioni sulle trame delle nuove puntate, per chi si fosse perso gli episodi della prima stagione, vi è la possibilità di rivederli in replica streaming online.

La fiction, infatti, è disponibile sul portale web gratuito Rai Play, accedendo alla sezione dedicata interamente a Studio Battaglia, dove sarà possibile rivedere le quattro puntate che hanno composto la prima stagione di successo.

È possibile scaricare l'app di Rai Play anche da tablet o cellulare, così da poter vedere gli episodi comodamente da un dispositivo mobile, senza dover ricorrere per forza al computer di casa o alla tv.