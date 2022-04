Sempre più interessanti le trame della soap Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 alle 15:55 e su RaiPlay anche in replica. Che cosa succede nella puntata di domani mercoledì 6 aprile 2022? Gemma è al settimo cielo, ha detto alle Veneri che presto organizzerà una festa per il suo fidanzamento ufficiale con Marco. Peccato sia solo un'illusione e che la giovane Zanatta riceverà una delusione cocente nei nuovi episodi. La verità è che il bel nipote di Adelaide ama Stefania e lo ha anche confidato a Roberto. Intanto Vittorio ha manifestato il suo disappunto a Beatrice, rea di aver parlato troppo presto con Serena della presenza di Dante.

Il saggio Conti avrà ragione di essere preoccupato. Di seguito la trama dell'episodio del 6 aprile.

Il Paradiso delle Signore 6 puntata 143 trama

Le anticipazioni dell'episodio di domani de Il Paradiso delle Signore vedono ancora la titubanza di Vittorio riguardo la relazione tra Dante e Beatrice, specie dopo che è stata coinvolta anche la piccola Serena. Occhio ai nuovi episodi del finale di stagione, perché Romagnoli si rivelerà in tutta la sua perfidia e a farne le spese sarà proprio la povera Beatrice. Un terribile evento la vedrà, suo malgrado, protagonista e il primo a essere sospettato sarà Dante.

Flavia non smetterà di tramare contro Ludovica e Marcello, intenzionata a farli separare. A preoccuparla, però, è la sua grave situazione economica conseguente all'abbandono del suo amato Jean Paul.

A pagare le quote per il Circolo di ha pensato Torrebruna, che secondo l'algida Brancia sarebbe il marito perfetto per la figlia.

I tormenti di Veronica su Ezio e Gloria

Gloria ha tolto dai guai Stefania, rimproverata da una cliente per la sua disattenzione. Come potrebbe essere lucida, tormentata dai suoi sentimenti per Marco?

Questo gesto le ha fatto capire quanto sua madre tenga a lei. Il loro riavvicinamento è stato molto commuovente.

Moreau si confida con Ezio, felice di avere un rapporto con Stefania. Non le sembra vero, è un sogno. Chi sta male è invece Veronica, certa che con questa riappacificazione la famiglia Colombo torni a essere unita come tanti anni fa, mentre per lei e Gemma si prospetterebbe un futuro di solitudine.

Adelaide tormenta Flora, spoiler Il Paradiso delle Signore 6

Occhio all'episodio di domani, perché Adelaide scoprirà che è stato Umberto a regalare i preziosi orecchini a Flavia. Il commendatore proverà a darle spiegazioni che la tranquillizzeranno in parte, ma non saranno sufficienti.

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore svelano infatti che la contessa non lascerà perdere e, dopo aver tormentato la povera Flora, mediterà vendetta.