Love is in the air chiude i battenti sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopo una stagione di successo, la soap con protagonista la coppia Eda e Serkan saluterà definitivamente il pubblico di Canale 5.

Il 5 aprile verrà trasmessa l'ultima puntata della soap, che ha saputo appassionare, divertire ed emozionare il pubblico Mediaset.

Dal 6 aprile ci sarà spazio per il ritorno di un'altra soap amatissima dagli spettatori di Canale 5. Trattasi di Brave and Beautiful, con protagonisti Cesur e Suhan.

Love is in the air saluta il pubblico Mediaset: la soap chiude su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione Mediaset rivelano che Love is in the air chiuderà ufficialmente i battenti con la messa in onda dell'ultima puntata della seconda stagione.

Il 5 aprile, infatti, sarà trasmesso l'ultimo appuntamento della soap con Eda e Serkan, che ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori, conquistando un bacino elevato di spettatori.

Dopo il debutto nella programmazione estiva di Canale 5, la soap ha conquistato la promozione nel palinsesto autunno-inverno della rete ammiraglia, facendo da traino all'appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso.

Addio alla soap turca con Eda e Serkan

Gli ascolti per Love is in the air sono sempre stati molto positivi. La soap ha conquistato una media di oltre 1,8 milioni di spettatori al giorno, pari al 15% di share, con picchi che hanno superato anche il muro dei due milioni e il 17%.

Dati positivi per questa soap che chiuderà per sempre i battenti con la seconda e ultima stagione.

In Turchia, infatti, si è scelto di non proseguire con il racconto delle vicende della coppia Eda-Serkan: una terza stagione non è stata messa in cantiere e di conseguenza anche in Italia,si assisterà al gran finale di serie.

Un finale che sarà decisamente speciale per Eda e Serkan, dato che i due diventeranno genitori per la seconda volta e coroneranno così il loro grande sogno di allargare la famiglia.

Cambio programmazione Mediaset: stop Love is in the air, torna Brave and Beautiful

Tuttavia, a partire dal 6 aprile tornerà in onda un'altra soap opera che ha debuttato la scorsa estate su Canale 5 e che aveva fatto breccia nel cuore del pubblico.

Trattasi di Brave and Beautiful, la soap turca con protagonisti Cesur e Suhan, di cui verranno trasmessi gli ultimi episodi inediti della prima e unica stagione.

L'appuntamento con Brave and Beautiful è fissato dal lunedì al venerdì alle ore 16:50, ossia nella stessa fascia oraria che fino al 5 aprile è stata occupata da Love is in the air.