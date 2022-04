Studio Battaglia, la fiction al femminile, con protagoniste: Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio, sta per volgere al termine. Il legal drama, partito in prima serata lo scorso 15 marzo, chiuderà i battenti domani 5 aprile. Le anticipazioni della quarta ed ultima puntata preannunciano diversi colpi di scena, che terranno il pubblico attaccato allo schermo. Anna partirà per un viaggio di lavoro con Massimo. I due raggiungeranno Carla Parmeggiani su uno yacht al largo dell'Argentario. Durante questo soggiorno, la maggiore delle sorelle Battaglia farà i conti con l'attrazione che nutre nei confronti del suo collega.

Tuttavia non riuscirà a lasciarsi andare del tutto, perché ancora legata al marito, nonostante i tradimenti di quest'ultimo. Viola, invece, riuscirà a riconquistare il fidanzato, ed i due convoleranno a nozze. Anche Nina, benché abbia sempre cercato storie leggere e poco impegnative, inaspettatamente riuscirà ad aprirsi ad una relazione stabile.

Studio Battaglia, ultima puntata: Anna parte con Massimo

Il legal drama, Studio Battaglia saluta il pubblico con un ultima imperdibile puntata, in cui, stando alle anticipazioni non mancheranno i colpi di scena. Anna, in piena crisi matrimoniale per i tradimenti del coniuge, partirà insieme a Massimo per un viaggio di lavoro. Quello che dovrebbe essere solo un soggiorno professionale, si rivelerà una ghiotta occasione per Munari di avvicinarsi alla collega, e per convincerla a chiudere definitivamente con il marito.

La primogenita di Marina, tuttavia, pur essendo presa da Massimo, è consapevole di avere alle spalle un lungo matrimonio, che in cuor suo vorrebbe salvare.

Studio Battaglia, anticipazioni 5 aprile: Viola convola a nozze

Gli spoiler della puntata conclusiva della Serie TV, Studio Battaglia, preannunciano che Viola soffrirà ancora molto per la distanza creatasi con Alessandro.

Il padre, a questo punto, prenderà in mano la situazione, andando a parlare con il ragazzo, che resosi conto della buonafede e dell'amore di Viola, deciderà di darle un'altra opportunità. I due giovani convoleranno a nozze con grande gioia di tutta la famiglia. Nina, intanto, dopo diverse storielle senza impegno, si lascerà andare ad un vero sentimento amoroso.

Finale di stagione di Studio Battaglia: Anna vince il caso Parmeggiani

Stando alle anticipazioni del finale di stagione di Studio Battaglia, Anna, che dal punto di vista legale segue Carla Parmeggiani, vincerà la causa, mentre Marina, che invece seguiva l'ex consorte, dovrà fare i conti con un'amara sconfitta. Difatti la vittoria della primogenita decreterà la fine dello studio di famiglia, dato che Marina, in gravi difficoltà economiche, sarà costretta a vendere l'attività. Al contempo, Anna saprà che Massimo vuole lascerà lo studio Zander. Questa notizia sconvolgerà ancora di più i suoi equilibri, e la porterà a rivalutare le sue scelte.