Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Studio Battaglia, nella quarta ed ultima puntata della prima stagione che andrà in onda martedì 5 aprile in prima serata alle 21:20 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Anna arriverà allo scontro finale con sua madre Marina, sul caso della separazione Parmegiani. Anna alla fine riuscirà a vincere e per Marina questa sconfitta significherà dover vendere le quote dello studio Battaglia.

Per quanto riguarda Viola, la più piccola delle sorelle Battaglia avrà un lieto fine, in quanto il matrimonio con Alessandro si farà.

Nel frattempo, anche Nina riuscirà a trovare finalmente l'amore. Dal punto di vista sentimentale invece, la situazione di Anna sarà molto delicata perché sarà divisa da Alberto e il collega Massimo.

Anna si lascerà andare con Massimo

Nella quarta ed ultima puntata di Studio Battaglia che andrà in onda martedì 5 aprile, Anna Battaglia andrà in trasferta per motivi lavorativi, con il suo collega Massimo in una località marittima. Poi però questo viaggio si trasformerà in qualcosa in più per la donna, cioè sarà un momento per l'avvocatessa di evadere dal quotidiano, dopo il litigio con suo marito Alberto. In questa occasione però, Anna troverà anche il tempo di flirtare con il suo collega e questa volta la donna sembrerà volersi lasciare andare sul serio con Massimo.

Poco dopo, Anna farà ritorno a casa e deciderà di immergersi nel lavoro. in particolare, l'avvocatessa seguirà il caso di una donna che starà per separarsi da suo marito, dopo che i due avevano fatto un'unione civile.

Intanto, il caso inerente alla separazione Parmegiani finirà con una vittoria per Anna che avrà la meglio su sua madre Marina.

Quest'ultima nel frattempo, sarà costretta a vendere lo Studio Battaglia.

Viola si sposerà con Alessandro

Poco dopo, la più piccola delle sorelle Battaglia verrà finalmente perdonata dal suo fidanzato e futuro marito Alessandro. Infatti, il matrimonio tra i due finalmente si farà e ci potrà essere un lieto fine per la coppia.

Nel mentre, Nina conoscerà una persona con cui intraprenderà una relazione sentimentale che finalmente la appagherà.

Invece, Alberto vorrà fare di tutto per recuperare il suo rapporto con sua moglie Anna. Proprio per questo motivo, l'uomo giocherà le sue ultime carte per farsi perdonare dall'avvocatessa. Nel frattempo però, Anna scoprirà che Massimo starà per lasciare definitivamente lo studio. In particolare, questa notizia sconvolgerà totalmente la più grande delle sorelle Battaglia e resterà da vedere cosa alla fine sceglierà di fare la donna, ma soprattutto chi sceglierà tra suo marito e il suo collega di lavoro.