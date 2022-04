Le anticipazioni della famosa soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nella puntata che andrà in onda venerdì 8 aprile su Rai 1, Stefania non farà altro che pensare al fidanzato della sorellastra Gemma: nonostante abbia deciso di reprimere i sentimenti per il giovane di Sant'Erasmo, infatti, Colombo soffrirà molto e per lei non sarà facile rimanere lontana dal suo amato. Frattanto Marco si renderà conto che i suoi sentimenti nei confronti di Stefania sono cresciuti molto e sarà assai combattuto riguardo l'invito a villa Guarnieri.

Il Paradiso, puntata 8 aprile: Flavia confessa a Ludovica di essere gravemente malata

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore trasmessa l'8 aprile, Stefania continuerà a pensare a Marco, mentre il giovane di Sant'Erasmo sarà assai turbato con la contessa, poiché la donna ha invitato la famiglia di Gemma a villa Guarnieri, senza prima interpellarlo. Nel frattempo Flavia Brancia (Magdalena Grochowska) continuerà a mandare avanti il suo diabolico piano con l'aiuto di Fiorenza, così confesserà a Ludovica di essere stata colta da una terribile malattia: ovviamente la donna mentirà a sua figlia, per far si che la giovane si avvicini all'affascinante Ferdinando Torrebruna. Serena, invece, sarà desiderosa di trascorrere del tempo con Beatrice e Dante, ma sarà costretta a trascurare Vittorio.

La giovane non penserà alle conseguenze del suo atteggiamento, ma ben presto si accorgerà di aver deluso suo zio, più di quanto potesse aspettarsi. Ma non è tutto.

Marco chiude la sua relazione sentimentale con Gemma

Vittorio non prenderà molto bene il fatto che Serena abbia deciso di sacrificare il loro tempo, per stare con Beatrice e Romagnoli.

Conti, infatti, avrà una reazione alquanto forte. Marco si renderà conto di amare, così prenderà una decisione assai inaspettata: poco prima della cena in programma a Villa Guarnieri, organizzata apposta per ufficializzare il suo fidanzamento con Gemma, il giovane di Sant'Erasmo lascerà definitivamente la sua fidanzata davanti a tutti i presenti, i quali resteranno a bocca aperta.

