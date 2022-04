Tempesta d'amore viene trasmesso ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity.

Gli spoiler della fiction daily tedesca raccontano che Ariane sarà in possesso di alcune prove per fare incriminare Paul e Christoph per appropriazione indebita, così la dark lady minaccerà gli uomini di denunciarli qualora non dovessero eseguire i suoi ordini. Il padre di Tim, grazie a un escamotage, riuscirà a mettere le mani sui documenti scottanti e a distruggerli, nel frattempo Kalenberg mediterà di appiccare un incendio nel lussuoso hotel.

Werner e Christoph, invece, tenderanno una trappola ad Ariane col supporto delle autorità e la donna finirà in galera. Christoph, in ultimo, rimarrà gravemente ferito dal tentativo di incendio della sua acerrima rivale e la capacità analitica dello stesso sarà compromessa.

Ariane entrerà in possesso delle prove per fare incriminare Christoph e Paul per appropriazione indebita

Lo scopo di Ariane, nei prossimi episodi della soap opera che va in onda su Rete 4, continuerà imperterrito a essere l'annientamento del suo nemico mortale Christoph, ma stavolta entrambe le parti in causa pagheranno a caro prezzo il peso della guerra.

Kaleberg entrerà in possesso di alcuni documenti per fare incriminare Paul e Christoph per appropriazione indebita ai danni dell'hotel a cinque stelle.

A tal proposito, la dark lady sfrutterà il potere di tali prove per minacciare Saalfeld e Lindbergh di denunciarli alla polizia qualora non dovessero portare a compimento i suoi ordini.

Christoph distruggerà le prove incriminanti e tenderà, assieme a Werner, una trappola per far arrestare Ariane

Le trame tedesche di Tempesta d'amore evidenziano Christoph non reggerà a lungo di sottostare agli ordini della rivale, quindi deciderà di sottrarre alla donna le prove in questione.

Il padre di Tim, assieme al supporto di Werner, architetterà un machiavellico piano dal duplice scopo. I Saalfeld, difatti, metteranno in atto uno stratagemma che in primo luogo permetterà a Christoph di mettere le mani sui documenti scottanti e distruggerli, e in secondo luogo di far arrestare e finire in galera Ariane.

Quest'ultima, difatti, a seguito della distruzione della chiavetta usb mediterà di distruggere l'hotel appiccando un incendio ma, come anticipato, sarà bloccata dalle autorità giusto in tempo per essere condotta in carcere.

Il tentativo di innescare le grandi fiamme al Fürstenhof, però, avrà ripercussioni non da poco su Christoph, il quale rimarrà gravemente ferito e vedrà compromessa la sua capacità analitica. In particolare Saalfeld si accorgerà di non saper più leggere i numeri e fare calcoli mentali.