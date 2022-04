A Uomini e donne è arrivata Catia Franchi. La nuova è protagonista del Trono Over ha accettato la conoscenza con Biagio Di Maro. Alla seconda uscita, però, la dama ha capito che i due completamente opposti. Secondo Catia, il cavaliere prima promette le cose alle donne che corteggia ma poi si tira indietro perché non vorrebbe spendere soldi.

Lo sfogo della dama

Da un paio di settimane a Uomini e Donne, è arrivata la sorella della stilista Elisabetta Franchi. La dama ha intrapreso una conoscenza con Biagio Di Maro, ma le cose sembrano non andare affatto bene.

Al centro dello studio, la dama si è lamentata per entrambe le uscite: "Ho accettato il corteggiamento, ma non può essere il mio uomo". La diretta interessata ha sostenuto che lei e Biagio sono molto diversi. A tal proposito, Catia ha confidato quanto accaduto nella prima uscita con il cavaliere: "Non puoi invitarmi nel ristorante di un hotel dove ci sono tre mummie". La protagonista del dating show di Maria De Filippi ha rivelato che all'aperitivo del giovedì sera, c'era il deserto.

Per riscattarsi, Biagio ha promesso alla dama di portare a mangiare sushi il giorno seguente. Dal racconto della dama, però, le cose non sarebbero andate meglio: l'uomo infatti, ha portato Catia a mangiare la pizza in un locale davanti all'hotel anziché andare a mangiare del sushi.

Tale gesto ha infastidito la diretta interessata: "Se esco con un uomo non vado in una pizzeria d'asporto".

'Sono una persona umile'

Catia Franchi ha spiegato di avere sentito telefonicamente per una settimana Biagio Di Maro. La diretta interessata ha sostenuto che l'uomo per tutto il tempo le abbia parlato delle mozzarelle, ma al momento dell'uscita non gliene avrebbe portata neanche una.

A tal proposito la dama ha confidato che per il suo modo di essere avrebbe portato una scatola intera di mozzarelle.

Secondo Catia, il cavaliere prima prometterebbe delle cose alle donne che corteggia, ma poi si tirerebbe indietro: "Cambi idea, perché non vuoi spendere". Infine, la diretta interessata ha precisato di essere una donna umile e di non avere molte pretese, ma alcune cose non le sopporta.

Il commento del web

Su Twitter, Catia Franchi ha già conquistato i telespettatori di Uomini e Donne. In tanti hanno commentato la lite tra la dama e il cavaliere: "Regina". Un altro utente ha confidato che non vede l'ora di vedere la sfilata del parterre femminile per vedere Catia sfilare in passerella. Secondo un telespettatore, Catia sarebbe stata maleducata con Biagio. Un altro utente, invece, ha sostenuto che non c'è nulla di male nel voler mangiare in un luogo affollato piuttosto che in uno angusto.

Tina Cipollari ha insinuato che i presenti in studio siano degli ipocriti, poiché hanno giudicato Catia per il suo cognome.